"غادة بنت عبدالله": 89 عامًا من البناء والتطوير.. وتبقى السعودية شامخة

قالت إن اليوم يوم مميز من عمق التاريخ الأصيل إلى نور المستقبل المبهج

‏رفعت الأميرة غادة بنت عبدالله بن جلوي آل سعود أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله –، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لبلادنا العزيزة.

وتفصيلاً، قالت الأميرة غادة: تمرّ السنون وتنقضي، وتتوالى الأحداث في أصقاع الأرض، وتبقى السعودية شامخة على مَرّ السنين. 89 عامًا من العمل والبناء والتطوير والتغيير، بنيت على يد رجالها بمساندة نسائها. كل عمل في دوره لكي تبقى شامخة.

وأضافت: اليوم يوم مميز من عمق التاريخ الأصيل إلى نور المستقبل المبهج.. نحمل معنا رؤيتنا، ونرسم بها وجهتنا؛ لتبقي شامخة.. كل عام وأنت بخير وعزة يا وطني، ولتبقَ شامخًا، رايتك خفاقة.