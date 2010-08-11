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بالفيديو .. سفير اليونسكو بالسودان: الأمم المتحدة لا يمكنها تنظيم ليلة واحدة مثل تنظيم الحج

قال: رسالتي للشعوب المسلمة أن تتفهم الدور الكبير الذي تقدمه المملكة للحاج

نوه سفير اليونيسكو للسلام في السودان علي مهدي نوري بالتنظيم الرائع والجبار الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام, مؤكدًا أن جميع وكالات الأمم المتحدة لا يمكن أن ينظموا ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحصل في الحج.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده في مشعر عرفات ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة يمثلون ٧٩ دولة من مختلف دول قارات العالم.

وقال نوري: زرت وكالات الأمم المتحدة في بلدان كثيرة وشاهدت غاية في التعقيد، لكن لا أعتقد هناك جهة ما تستطيع تنظيم ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحدث في الحج ومع ذلك درجة الأمان مرتفعة، مرجعًا الفضل لله ثم للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأضاف السفير نوري: إن الجهد الذي تبذله السعودية في تنظيم موسم الحج يحتاج إلى كفاءات كبرى، وهذا ما يصعب على دول وجهات تنظيمية للقيام به, لكن المملكة أثبتت عكس ذلك بالتنظيم الجبار الذي نراه والتيسير على الحجاج على الرغم من الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى الحج لكن على الرغم من ذلك تمت إجراءاتنا بكل يسر وسهولة.

وأردف قائلاً: ما لفت نظري وجود المتطوعين من الشباب الذين تجدهم في كل مكان لخدمة الحاج، لافتًا إلى وجود العنصر النسائي في خدمة النساء لأهالينا بكل رحابة صدر، وهذه من شيم أهل المملكة العربية السعودية.

وتابع: أن كل ما يحتاج إليه الإنسان سواء كان حاجًا أو معتمرًا يجد أمامه والأهم من ذلك اليقين الذي نجده من السعودية، ورسالتي للشعوب المسلمة كلها أن تتفهم هذا الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحاج وغيره.

وأشاد السفير نوري بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعوتهما لأداء مناسك الحج, كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية على حسن الضيافة والحفاوة الكريمة.

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بالفيديو .. سفير اليونسكو بالسودان: الأمم المتحدة لا يمكنها تنظيم ليلة واحدة مثل تنظيم الحج
سبق

نوه سفير اليونيسكو للسلام في السودان علي مهدي نوري بالتنظيم الرائع والجبار الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام, مؤكدًا أن جميع وكالات الأمم المتحدة لا يمكن أن ينظموا ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحصل في الحج.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده في مشعر عرفات ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة يمثلون ٧٩ دولة من مختلف دول قارات العالم.

وقال نوري: زرت وكالات الأمم المتحدة في بلدان كثيرة وشاهدت غاية في التعقيد، لكن لا أعتقد هناك جهة ما تستطيع تنظيم ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحدث في الحج ومع ذلك درجة الأمان مرتفعة، مرجعًا الفضل لله ثم للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأضاف السفير نوري: إن الجهد الذي تبذله السعودية في تنظيم موسم الحج يحتاج إلى كفاءات كبرى، وهذا ما يصعب على دول وجهات تنظيمية للقيام به, لكن المملكة أثبتت عكس ذلك بالتنظيم الجبار الذي نراه والتيسير على الحجاج على الرغم من الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى الحج لكن على الرغم من ذلك تمت إجراءاتنا بكل يسر وسهولة.

وأردف قائلاً: ما لفت نظري وجود المتطوعين من الشباب الذين تجدهم في كل مكان لخدمة الحاج، لافتًا إلى وجود العنصر النسائي في خدمة النساء لأهالينا بكل رحابة صدر، وهذه من شيم أهل المملكة العربية السعودية.

وتابع: أن كل ما يحتاج إليه الإنسان سواء كان حاجًا أو معتمرًا يجد أمامه والأهم من ذلك اليقين الذي نجده من السعودية، ورسالتي للشعوب المسلمة كلها أن تتفهم هذا الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحاج وغيره.

وأشاد السفير نوري بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعوتهما لأداء مناسك الحج, كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية على حسن الضيافة والحفاوة الكريمة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:38 AM

بالفيديو .. سفير اليونسكو بالسودان: الأمم المتحدة لا يمكنها تنظيم ليلة واحدة مثل تنظيم الحج

قال: رسالتي للشعوب المسلمة أن تتفهم الدور الكبير الذي تقدمه المملكة للحاج

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عبدالله العنزي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
267

نوه سفير اليونيسكو للسلام في السودان علي مهدي نوري بالتنظيم الرائع والجبار الذي تبذله مختلف الجهات الحكومية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام, مؤكدًا أن جميع وكالات الأمم المتحدة لا يمكن أن ينظموا ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحصل في الحج.

جاء ذلك في تصريح صحفي له خلال وجوده في مشعر عرفات ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم ٦٥٠٠ حاج وحاجة يمثلون ٧٩ دولة من مختلف دول قارات العالم.

وقال نوري: زرت وكالات الأمم المتحدة في بلدان كثيرة وشاهدت غاية في التعقيد، لكن لا أعتقد هناك جهة ما تستطيع تنظيم ليلة واحدة كالتنظيم الذي يحدث في الحج ومع ذلك درجة الأمان مرتفعة، مرجعًا الفضل لله ثم للسعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

وأضاف السفير نوري: إن الجهد الذي تبذله السعودية في تنظيم موسم الحج يحتاج إلى كفاءات كبرى، وهذا ما يصعب على دول وجهات تنظيمية للقيام به, لكن المملكة أثبتت عكس ذلك بالتنظيم الجبار الذي نراه والتيسير على الحجاج على الرغم من الأعداد الكبيرة المتوافدة إلى الحج لكن على الرغم من ذلك تمت إجراءاتنا بكل يسر وسهولة.

وأردف قائلاً: ما لفت نظري وجود المتطوعين من الشباب الذين تجدهم في كل مكان لخدمة الحاج، لافتًا إلى وجود العنصر النسائي في خدمة النساء لأهالينا بكل رحابة صدر، وهذه من شيم أهل المملكة العربية السعودية.

وتابع: أن كل ما يحتاج إليه الإنسان سواء كان حاجًا أو معتمرًا يجد أمامه والأهم من ذلك اليقين الذي نجده من السعودية، ورسالتي للشعوب المسلمة كلها أن تتفهم هذا الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحاج وغيره.

وأشاد السفير نوري بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة, مقدمًا شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعوتهما لأداء مناسك الحج, كما قدم شكره لوزير الشؤون الإسلامية على حسن الضيافة والحفاوة الكريمة.

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