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"أدير العقارية" تبيع مشروعَيْن في الخُبر والرياض بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال

في حدث استثنائي يُعدُّ الأول من نوعه بقطاع التسويق العقاري بالسعودية والشرق الأوسط

في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في قطاع التسويق العقاري بالسعودية، حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا لافتًا وفريدًا من نوعه؛ وذلك ببيعها مشروعَيْن في وقت واحد في كل من الخُبر والرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال.

وتفصيلاً، نظمت الشركة اليوم الأربعاء، الموافق 24 نوفمبر 2021م، مزادًا علنيًّا في فندق "كمبينسكي العثمان" بالخُبر، باعت فيه أراضي "مشارف الندى" الواقعة غرب مدينة الدمام، وفي الوقت نفسه تمامًا نظمت الشركة مزادًا علنيًّا آخر في فندق "كراون بلازا آر دي سي" في مدينة الرياض، باعت خلاله أرض "تالا الدرعية" الواقعة في قلب مدينة الدرعية التاريخية.

وأوضح "متعب آل سعد"، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي سيكون العنوان الأبرز للشركة خلال العام الحالي 2021م، ولاسيما أن بيع مشروعَيْن في وقت واحد، وفي منطقتين مختلفتين، وبقيمة بيع إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال، يُعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية والشرق الأوسط؛ وهذا يؤكد قوة شركة "أدير العقارية"، وتميُّزها، وقدرتها الاستثنائية على تسويق وبيع مشاريع عدة في آن واحد.. ويعد ذلك امتدادًا لمسيرة نجاح الشركة، وقدراتها التي تتعاظم يومًا بعد يوم بفضل تمتعها بخبرة عقارية طويلة، واحتضانها مجموعة من المبدعين المتخصصين بأحدث أساليب التسويق العقاري؛ لتقديم أفضل الخدمات العقارية المبتكرة بمهارة وجودة عالية، تنعكس إيجابًا على تنمية أعمال عملاء الشركة الذين منحوها ثقة كبرى نعتز بها؛ وهو ما أعطاها بريقًا وتوجهًا فريدًا؛ وجعلها الوجهة الأولى لمختلف الشركات والمؤسسات في القطاعَيْن الخاص والعام؛ وهو يُعتبر نتيجة طبيعية لسياسة الشركة واستراتيجيتها التي ترتكز على تقديم خدمات عقارية بفكر متجدد، تراعي فيه أعلى المعايير العالمية وفق أحدث الطُّرق والأساليب المبتكرة والمتكاملة، ورفد السوق العقاري بمشاريع عقارية متميزة، تساهم في تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويواكبها.

وأشار "آل سعد" إلى تميُّز المشروعَيْن اللذين تم بيعهما بموقعَيْهما المميزَيْن، ومقوماتهما الفريدة؛ إذ تقع أراضي "مشارف الندى" في "حي الندى"، أحد أهم أحياء مدينة الدمام الحديثة، بمساحة تبلغ 137.767 مترًا مربعًا، وهي تشكل بيئة خصبة للسكن، وفرصة استثمارية مثالية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية النموذجية، التي تتميز بالحداثة والعصرية.

أما أرض "تالا الدرعية" فهي تتربع في أهم مواقع حي "الدرعية الجديدة" على بُعد 25 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى مقربة من حي طريف التاريخي، ومشروع "بوابة الدرعية" الاستراتيجي، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 63.463 مترًا مربعًا، كما تتميز بكونها أرضًا زراعية خصبة، تمتزج فيها أصالة المنطقة مع سِحر الطبيعة؛ وهو ما جعلها من أهم فرص التملك في مدينة "الدرعية التاريخية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أدير العقارية" تبيع مشروعَيْن في الخُبر والرياض بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال
سبق

في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في قطاع التسويق العقاري بالسعودية، حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا لافتًا وفريدًا من نوعه؛ وذلك ببيعها مشروعَيْن في وقت واحد في كل من الخُبر والرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال.

وتفصيلاً، نظمت الشركة اليوم الأربعاء، الموافق 24 نوفمبر 2021م، مزادًا علنيًّا في فندق "كمبينسكي العثمان" بالخُبر، باعت فيه أراضي "مشارف الندى" الواقعة غرب مدينة الدمام، وفي الوقت نفسه تمامًا نظمت الشركة مزادًا علنيًّا آخر في فندق "كراون بلازا آر دي سي" في مدينة الرياض، باعت خلاله أرض "تالا الدرعية" الواقعة في قلب مدينة الدرعية التاريخية.

وأوضح "متعب آل سعد"، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي سيكون العنوان الأبرز للشركة خلال العام الحالي 2021م، ولاسيما أن بيع مشروعَيْن في وقت واحد، وفي منطقتين مختلفتين، وبقيمة بيع إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال، يُعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية والشرق الأوسط؛ وهذا يؤكد قوة شركة "أدير العقارية"، وتميُّزها، وقدرتها الاستثنائية على تسويق وبيع مشاريع عدة في آن واحد.. ويعد ذلك امتدادًا لمسيرة نجاح الشركة، وقدراتها التي تتعاظم يومًا بعد يوم بفضل تمتعها بخبرة عقارية طويلة، واحتضانها مجموعة من المبدعين المتخصصين بأحدث أساليب التسويق العقاري؛ لتقديم أفضل الخدمات العقارية المبتكرة بمهارة وجودة عالية، تنعكس إيجابًا على تنمية أعمال عملاء الشركة الذين منحوها ثقة كبرى نعتز بها؛ وهو ما أعطاها بريقًا وتوجهًا فريدًا؛ وجعلها الوجهة الأولى لمختلف الشركات والمؤسسات في القطاعَيْن الخاص والعام؛ وهو يُعتبر نتيجة طبيعية لسياسة الشركة واستراتيجيتها التي ترتكز على تقديم خدمات عقارية بفكر متجدد، تراعي فيه أعلى المعايير العالمية وفق أحدث الطُّرق والأساليب المبتكرة والمتكاملة، ورفد السوق العقاري بمشاريع عقارية متميزة، تساهم في تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويواكبها.

وأشار "آل سعد" إلى تميُّز المشروعَيْن اللذين تم بيعهما بموقعَيْهما المميزَيْن، ومقوماتهما الفريدة؛ إذ تقع أراضي "مشارف الندى" في "حي الندى"، أحد أهم أحياء مدينة الدمام الحديثة، بمساحة تبلغ 137.767 مترًا مربعًا، وهي تشكل بيئة خصبة للسكن، وفرصة استثمارية مثالية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية النموذجية، التي تتميز بالحداثة والعصرية.

أما أرض "تالا الدرعية" فهي تتربع في أهم مواقع حي "الدرعية الجديدة" على بُعد 25 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى مقربة من حي طريف التاريخي، ومشروع "بوابة الدرعية" الاستراتيجي، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 63.463 مترًا مربعًا، كما تتميز بكونها أرضًا زراعية خصبة، تمتزج فيها أصالة المنطقة مع سِحر الطبيعة؛ وهو ما جعلها من أهم فرص التملك في مدينة "الدرعية التاريخية".

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
09:48 PM
اخر تعديل
24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
11:25 PM

"أدير العقارية" تبيع مشروعَيْن في الخُبر والرياض بقيمة تجاوزت ربع مليار ريال

في حدث استثنائي يُعدُّ الأول من نوعه بقطاع التسويق العقاري بالسعودية والشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
21
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في سابقة تُعتبر الأولى من نوعها في قطاع التسويق العقاري بالسعودية، حققت شركة "أدير العقارية" نجاحًا لافتًا وفريدًا من نوعه؛ وذلك ببيعها مشروعَيْن في وقت واحد في كل من الخُبر والرياض، بقيمة إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال.

وتفصيلاً، نظمت الشركة اليوم الأربعاء، الموافق 24 نوفمبر 2021م، مزادًا علنيًّا في فندق "كمبينسكي العثمان" بالخُبر، باعت فيه أراضي "مشارف الندى" الواقعة غرب مدينة الدمام، وفي الوقت نفسه تمامًا نظمت الشركة مزادًا علنيًّا آخر في فندق "كراون بلازا آر دي سي" في مدينة الرياض، باعت خلاله أرض "تالا الدرعية" الواقعة في قلب مدينة الدرعية التاريخية.

وأوضح "متعب آل سعد"، الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، أن هذا الحدث العقاري الاستثنائي سيكون العنوان الأبرز للشركة خلال العام الحالي 2021م، ولاسيما أن بيع مشروعَيْن في وقت واحد، وفي منطقتين مختلفتين، وبقيمة بيع إجمالية تجاوزت ربع مليار ريال، يُعتبر الأول من نوعه على مستوى السعودية والشرق الأوسط؛ وهذا يؤكد قوة شركة "أدير العقارية"، وتميُّزها، وقدرتها الاستثنائية على تسويق وبيع مشاريع عدة في آن واحد.. ويعد ذلك امتدادًا لمسيرة نجاح الشركة، وقدراتها التي تتعاظم يومًا بعد يوم بفضل تمتعها بخبرة عقارية طويلة، واحتضانها مجموعة من المبدعين المتخصصين بأحدث أساليب التسويق العقاري؛ لتقديم أفضل الخدمات العقارية المبتكرة بمهارة وجودة عالية، تنعكس إيجابًا على تنمية أعمال عملاء الشركة الذين منحوها ثقة كبرى نعتز بها؛ وهو ما أعطاها بريقًا وتوجهًا فريدًا؛ وجعلها الوجهة الأولى لمختلف الشركات والمؤسسات في القطاعَيْن الخاص والعام؛ وهو يُعتبر نتيجة طبيعية لسياسة الشركة واستراتيجيتها التي ترتكز على تقديم خدمات عقارية بفكر متجدد، تراعي فيه أعلى المعايير العالمية وفق أحدث الطُّرق والأساليب المبتكرة والمتكاملة، ورفد السوق العقاري بمشاريع عقارية متميزة، تساهم في تعزيز جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، ويواكبها.

وأشار "آل سعد" إلى تميُّز المشروعَيْن اللذين تم بيعهما بموقعَيْهما المميزَيْن، ومقوماتهما الفريدة؛ إذ تقع أراضي "مشارف الندى" في "حي الندى"، أحد أهم أحياء مدينة الدمام الحديثة، بمساحة تبلغ 137.767 مترًا مربعًا، وهي تشكل بيئة خصبة للسكن، وفرصة استثمارية مثالية لإنشاء المشاريع السكنية والتجارية النموذجية، التي تتميز بالحداثة والعصرية.

أما أرض "تالا الدرعية" فهي تتربع في أهم مواقع حي "الدرعية الجديدة" على بُعد 25 دقيقة من وسط مدينة الرياض، وعلى مقربة من حي طريف التاريخي، ومشروع "بوابة الدرعية" الاستراتيجي، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ 63.463 مترًا مربعًا، كما تتميز بكونها أرضًا زراعية خصبة، تمتزج فيها أصالة المنطقة مع سِحر الطبيعة؛ وهو ما جعلها من أهم فرص التملك في مدينة "الدرعية التاريخية".

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