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نجاة طالبات بعد أن علقت حافلتهن المدرسية في كيبل كهربائي بجازان

هطول الأمطار الغزيرة تسبّب في قطعه

نجت مجموعة من طالبات ابتدائية الواصلي بمركز وادي جازان، من كارثة كادت أن تتسبّب في خسائر بشرية فادحة.

وتبيّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن هطول الأمطار الغزيرة على جازان تسبب في قطع أحد الكيابل الكهربائية الهوائية، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل؛ مما كاد أن يتسبب في حدوث كارثة للطالبات.

وعلى الفور باشر الأهالي الحادثة، وأخلوا الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نجاة طالبات بعد أن علقت حافلتهن المدرسية في كيبل كهربائي بجازان
سبق

نجت مجموعة من طالبات ابتدائية الواصلي بمركز وادي جازان، من كارثة كادت أن تتسبّب في خسائر بشرية فادحة.

وتبيّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن هطول الأمطار الغزيرة على جازان تسبب في قطع أحد الكيابل الكهربائية الهوائية، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل؛ مما كاد أن يتسبب في حدوث كارثة للطالبات.

وعلى الفور باشر الأهالي الحادثة، وأخلوا الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:09 PM

نجاة طالبات بعد أن علقت حافلتهن المدرسية في كيبل كهربائي بجازان

هطول الأمطار الغزيرة تسبّب في قطعه

A A A
فهد كاملي - جازان
7
5,497

نجت مجموعة من طالبات ابتدائية الواصلي بمركز وادي جازان، من كارثة كادت أن تتسبّب في خسائر بشرية فادحة.

وتبيّن التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" أن هطول الأمطار الغزيرة على جازان تسبب في قطع أحد الكيابل الكهربائية الهوائية، وأثناء مرور إحدى الحافلات المدرسية من قرية الواصلي علق سقف الحافلة في الكيبل؛ مما كاد أن يتسبب في حدوث كارثة للطالبات.

وعلى الفور باشر الأهالي الحادثة، وأخلوا الحافلة من الطالبات قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.

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