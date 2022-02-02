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"فلكية جدة": اليوم الأربعاء تاريخ مميز يمكن قراءته من الأمام والخلف

الجمعية أشارت إلى أن هذا التسلسل لن يتكرر إلا بعد 200 عام

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة وعبر حسابها في تويتر أن اليوم الأربعاء يصادف التسلسل الرقمي (2022/02/02) أو (2-2-22) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.

‏وأضافت أن هذا التسلسل لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 200 عام، وبالتحديد في 2 فبراير 2222.

الجمعية الفلكية فلكية جدة الأربعاء

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"فلكية جدة": اليوم الأربعاء تاريخ مميز يمكن قراءته من الأمام والخلف
سبق

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة وعبر حسابها في تويتر أن اليوم الأربعاء يصادف التسلسل الرقمي (2022/02/02) أو (2-2-22) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.

‏وأضافت أن هذا التسلسل لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 200 عام، وبالتحديد في 2 فبراير 2222.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
12:06 AM

"فلكية جدة": اليوم الأربعاء تاريخ مميز يمكن قراءته من الأمام والخلف

الجمعية أشارت إلى أن هذا التسلسل لن يتكرر إلا بعد 200 عام

A A A
علي السحاري - جدة
7
7,061

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة وعبر حسابها في تويتر أن اليوم الأربعاء يصادف التسلسل الرقمي (2022/02/02) أو (2-2-22) الذي يمكن قراءته من الأمام إلى الخلف أو العكس، لذلك فهو أحد الأيام المميزة التي ينتظرها الكثير منا، حيث يحمل تاريخها جماليات بأرقامه التي لن تتكرر.

‏وأضافت أن هذا التسلسل لن يتكرر مرة أخرى إلا بعد 200 عام، وبالتحديد في 2 فبراير 2222.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,113
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,868
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,981
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,816

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