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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى بوروندي

في زيارة رسمية.. وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى بوجومبورا عاصمة جمهورية بوروندي، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بوروندي الدولي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون في جمهورية بوروندي إيزيدور نتراميبيا، ومستشار وزير خارجية جمهورية بوروندي السفير عمر نيتيزيمبيري، والمدير العام لإدارة التشريفات والبروتوكول في وزارة الخارجية البوروندية السفير إيمانويل فايوركوريرا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى بوروندي
سبق

وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى بوجومبورا عاصمة جمهورية بوروندي، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بوروندي الدولي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون في جمهورية بوروندي إيزيدور نتراميبيا، ومستشار وزير خارجية جمهورية بوروندي السفير عمر نيتيزيمبيري، والمدير العام لإدارة التشريفات والبروتوكول في وزارة الخارجية البوروندية السفير إيمانويل فايوركوريرا.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
02:27 PM

وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يصل إلى بوروندي

في زيارة رسمية.. وكان في استقباله عددٌ من المسؤولين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وصل وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، إلى بوجومبورا عاصمة جمهورية بوروندي، اليوم، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بوروندي الدولي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون في جمهورية بوروندي إيزيدور نتراميبيا، ومستشار وزير خارجية جمهورية بوروندي السفير عمر نيتيزيمبيري، والمدير العام لإدارة التشريفات والبروتوكول في وزارة الخارجية البوروندية السفير إيمانويل فايوركوريرا.

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