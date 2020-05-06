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بدون جمهور.. ألمانيا تعلن رسمياً الموافقة على استئناف مباريات "البونديسليجا"

بعد خضوع 1724 لاعباً في 36 نادياً بالدرجات المختلفة الأولى لاختبارات كورونا

وافقت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم، على استئناف المباريات من دون جمهور بدءاً من منتصف مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "يمكن استئناف البوندسليجا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها"، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16.

ووفق روسيا اليوم جاء القرار بعدما استأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل الماضي، تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

كما يأتي ذلك أيضاً بعد إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين، عن خضوع 1724 لاعباً في 36 نادياً بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.
بذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كوفيد 19.

ألمانيا رابطة الدوري المحلي لكرة القدم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بدون جمهور.. ألمانيا تعلن رسمياً الموافقة على استئناف مباريات "البونديسليجا"
سبق

وافقت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم، على استئناف المباريات من دون جمهور بدءاً من منتصف مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "يمكن استئناف البوندسليجا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها"، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16.

ووفق روسيا اليوم جاء القرار بعدما استأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل الماضي، تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

كما يأتي ذلك أيضاً بعد إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين، عن خضوع 1724 لاعباً في 36 نادياً بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.
بذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كوفيد 19.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
06:32 PM

بدون جمهور.. ألمانيا تعلن رسمياً الموافقة على استئناف مباريات "البونديسليجا"

بعد خضوع 1724 لاعباً في 36 نادياً بالدرجات المختلفة الأولى لاختبارات كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت الحكومة الألمانية لرابطة الدوري المحلي لكرة القدم، على استئناف المباريات من دون جمهور بدءاً من منتصف مايو الحالي، بعد توقفها منذ نحو شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "يمكن استئناف البوندسليجا في النصف الثاني من مايو مع احترام القواعد الصحية التي تم التوافق عليها"، وذلك في أعقاب اجتماع مع مسؤولي المقاطعات المحلية الـ16.

ووفق روسيا اليوم جاء القرار بعدما استأنفت الفرق الألمانية تدريباتها منذ منتصف أبريل الماضي، تحت قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي.

كما يأتي ذلك أيضاً بعد إعلان رابطة الكرة الألمانية للمحترفين، عن خضوع 1724 لاعباً في 36 نادياً بالدرجات المختلفة الأولى والثانية لاختبارات فيروس كورونا، وكذلك الإعلان عن إصابة 10 لاعبين بالفيروس.
بذلك، ستصبح ألمانيا الأولى بين البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، تستأنف منافسات اللعبة المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب وباء كوفيد 19.

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