صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

شرطة الرياض: تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-01 صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441 10:34 PM

شرطة الرياض: تغريم 114 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات بناء على توصيات لجنة مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية





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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (114) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات، وذلك بتغريم كل منهم مبلغ (1000) ريال.