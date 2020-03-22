النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نفوق إبل في المدينة المنورة.. والمالك يتّهم محلات الأعلاف

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يباشر الحادثة

فوجئ أحد مُلَّاك الإبل بالمدينة المنورة بنفوق عدد من ماشيته بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها، فيما باشرت الجهات المختصة وقامت بأخذ عينات من الأعلاف ومن الإبل الأخرى.

وفي التفاصيل: أكد مالك الإبل مساعد الحربي أنه تفاجأ بنفوق أحد الإبل بعد أن تناولت أعلافًا من نوع "البرسيم"، ولتلحق بها أخرى بعد ساعات من نفوق الأولى، وذلك بدون أعراض سابقة.

وبيّن أن فرقة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات، وفي انتظار ظهور النتائج، التي أفادت الفرقة بأنها ربما تحتاج لأسبوعين على الأقل.

وذكر مالك الإبل أن النفوق الذي حصل عنده بعدما قام بشراء برسيم من سوق الأعلاف بالمدينة المنورة، مطالبًا عبر "سبق" بتحرّك الجهات المعنية في هذا الأمر ومحاسبة المتسبب في بيع الأعلاف إذا ثبت أنها المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما طالب الزراعة بإيجاد استراتيجية واضحة في التعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث لا يزال لا يعرف كيف التصرف في بقية الأعلاف المتبقية عنده من ذلك البرسيم.

المدينة المنورة الإبل الأعلاف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نفوق إبل في المدينة المنورة.. والمالك يتّهم محلات الأعلاف
سبق

فوجئ أحد مُلَّاك الإبل بالمدينة المنورة بنفوق عدد من ماشيته بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها، فيما باشرت الجهات المختصة وقامت بأخذ عينات من الأعلاف ومن الإبل الأخرى.

وفي التفاصيل: أكد مالك الإبل مساعد الحربي أنه تفاجأ بنفوق أحد الإبل بعد أن تناولت أعلافًا من نوع "البرسيم"، ولتلحق بها أخرى بعد ساعات من نفوق الأولى، وذلك بدون أعراض سابقة.

وبيّن أن فرقة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات، وفي انتظار ظهور النتائج، التي أفادت الفرقة بأنها ربما تحتاج لأسبوعين على الأقل.

وذكر مالك الإبل أن النفوق الذي حصل عنده بعدما قام بشراء برسيم من سوق الأعلاف بالمدينة المنورة، مطالبًا عبر "سبق" بتحرّك الجهات المعنية في هذا الأمر ومحاسبة المتسبب في بيع الأعلاف إذا ثبت أنها المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما طالب الزراعة بإيجاد استراتيجية واضحة في التعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث لا يزال لا يعرف كيف التصرف في بقية الأعلاف المتبقية عنده من ذلك البرسيم.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
08:30 PM

نفوق إبل في المدينة المنورة.. والمالك يتّهم محلات الأعلاف

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يباشر الحادثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
3
7,949

فوجئ أحد مُلَّاك الإبل بالمدينة المنورة بنفوق عدد من ماشيته بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها، فيما باشرت الجهات المختصة وقامت بأخذ عينات من الأعلاف ومن الإبل الأخرى.

وفي التفاصيل: أكد مالك الإبل مساعد الحربي أنه تفاجأ بنفوق أحد الإبل بعد أن تناولت أعلافًا من نوع "البرسيم"، ولتلحق بها أخرى بعد ساعات من نفوق الأولى، وذلك بدون أعراض سابقة.

وبيّن أن فرقة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات، وفي انتظار ظهور النتائج، التي أفادت الفرقة بأنها ربما تحتاج لأسبوعين على الأقل.

وذكر مالك الإبل أن النفوق الذي حصل عنده بعدما قام بشراء برسيم من سوق الأعلاف بالمدينة المنورة، مطالبًا عبر "سبق" بتحرّك الجهات المعنية في هذا الأمر ومحاسبة المتسبب في بيع الأعلاف إذا ثبت أنها المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما طالب الزراعة بإيجاد استراتيجية واضحة في التعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث لا يزال لا يعرف كيف التصرف في بقية الأعلاف المتبقية عنده من ذلك البرسيم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,970
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,493

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة