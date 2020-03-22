نفوق إبل في المدينة المنورة.. والمالك يتّهم محلات الأعلاف

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة يباشر الحادثة

فوجئ أحد مُلَّاك الإبل بالمدينة المنورة بنفوق عدد من ماشيته بشكل مفاجئ، وبدون وجود أعراض مرضية عليها، فيما باشرت الجهات المختصة وقامت بأخذ عينات من الأعلاف ومن الإبل الأخرى.

وفي التفاصيل: أكد مالك الإبل مساعد الحربي أنه تفاجأ بنفوق أحد الإبل بعد أن تناولت أعلافًا من نوع "البرسيم"، ولتلحق بها أخرى بعد ساعات من نفوق الأولى، وذلك بدون أعراض سابقة.

وبيّن أن فرقة من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المدينة المنورة باشرت الحادثة، وقامت بسحب عينات، وفي انتظار ظهور النتائج، التي أفادت الفرقة بأنها ربما تحتاج لأسبوعين على الأقل.

وذكر مالك الإبل أن النفوق الذي حصل عنده بعدما قام بشراء برسيم من سوق الأعلاف بالمدينة المنورة، مطالبًا عبر "سبق" بتحرّك الجهات المعنية في هذا الأمر ومحاسبة المتسبب في بيع الأعلاف إذا ثبت أنها المغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، كما طالب الزراعة بإيجاد استراتيجية واضحة في التعامل مع مثل هذه الحالات؛ حيث لا يزال لا يعرف كيف التصرف في بقية الأعلاف المتبقية عنده من ذلك البرسيم.