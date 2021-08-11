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متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي

قال: السجن والغرامة تنتظر المتهمين بالفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم عن متحدث #نزاهة قوله إن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

وأضاف: إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة و نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.

وكان قد صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الهيئة أمس عن إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ، كما تم ضبط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة.

نزاهة قضايا الفساد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي
سبق

نقلت قناة "الإخبارية" اليوم عن متحدث #نزاهة قوله إن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

وأضاف: إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة و نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.

وكان قد صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الهيئة أمس عن إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ، كما تم ضبط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:45 PM

متحدث "نزاهة": نشر الأسماء في القضايا التي أعلن عنها أمس عقوبة تتم بحكم قضائي

قال: السجن والغرامة تنتظر المتهمين بالفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت قناة "الإخبارية" اليوم عن متحدث #نزاهة قوله إن السجن والغرامة تنتظر المتهمين في قضايا الفساد وبعض القضايا تبعاتها خطيرة على أمن الدولة

وأضاف: إيقاف المتهمين في قضايا الفساد التي أعلنت أمس لإحالتهم للمحكمة المختصة و نشر الأسماء في هذه القضايا عقوبة تتم بحكم قضائي.

وكان قد صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت (218) قضية جنائية خلال الفترة الماضية.

وكشفت الهيئة أمس عن إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ، كما تم ضبط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة.

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