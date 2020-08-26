النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها

تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية

لقيت سيدة مُسنة مصرعها داخل حوش منزلها عقب قيام خروف بنطحها في رأسها، ما تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وقالت تقارير مصرية، إن السيدة تبلغ من العمر (76 عاماً) تم نقل جثمانها إلى المستشفى، وأكد ابنها (49 عاماً) أن المتسبّب في وفاة والدته هو الخروف دون أن يتهم أي طرف.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ" أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرّر محضراً بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرّحت بدفن الجثة.

مصر

الرئيسية/ محطات

اعلان
نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها
سبق

لقيت سيدة مُسنة مصرعها داخل حوش منزلها عقب قيام خروف بنطحها في رأسها، ما تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وقالت تقارير مصرية، إن السيدة تبلغ من العمر (76 عاماً) تم نقل جثمانها إلى المستشفى، وأكد ابنها (49 عاماً) أن المتسبّب في وفاة والدته هو الخروف دون أن يتهم أي طرف.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ" أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرّر محضراً بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرّحت بدفن الجثة.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:33 PM

نطحة "خروف" تنهي حياة مُسنة مصرية داخل حوش منزلها

تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية

A A A
خالد علي - جدة
2
3,156

لقيت سيدة مُسنة مصرعها داخل حوش منزلها عقب قيام خروف بنطحها في رأسها، ما تسبّب في حدوث نزيف بالمخ أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وقالت تقارير مصرية، إن السيدة تبلغ من العمر (76 عاماً) تم نقل جثمانها إلى المستشفى، وأكد ابنها (49 عاماً) أن المتسبّب في وفاة والدته هو الخروف دون أن يتهم أي طرف.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "نزيف بالمخ" أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية، وحرّر محضراً بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرّحت بدفن الجثة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,223
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,504
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,682
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,957

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة