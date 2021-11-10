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فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

أثناء الإقلاع من مطار اسكتلندي عقب قمة المناخ

وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، لحظة احتكاك ذيل طائرة رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، بمدرج هبوط للطائرات عند مغادرته قمة غلاسكو للمناخ "كوب26" في اسكتلندا.

سافر الشيخ صباح الخالد الصباح إلى مطار بريستويك في 31 أكتوبر، وتم إنزاله في المطار، ثم نُقل إلى محادثات المناخ في غلاسكو؛ بينما كانت طائرته متجهة إلى برمنغهام.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانييل ساندر، المتحمس للطيران، البالغ من العمر 22 عامًا، من بريستويك، التقط اللحظة المحرجة للطائرة الرسمية، وهي من طراز بوينج 737- 900، عندما انزلقت على مدرج المطار أثناء مغادرتها.

وقال دانيال: "غادرت الطائرة إلى برمنغهام.. لقد ارتفعت وعادة ما تطير بزاوية معينة.. لكنها كانت شديدة الانحدار".

وأضاف: "لقد اصطدم الذيل بالمدرج.. لو كانت أكثر حدة لكان الأمر أكثر من مجرد ضربة".

وتابع قائلًا: "قد يعني ذلك أن جسم الطائرة سيتضرر؛ لذلك قد لا يتمكن من مواصلة الرحلة بأمان.. يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا للغاية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من الواضح أن الطائرة لم تتضرر في الحادث وهبطت في برمنغهام كما كان مقررًا.

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فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير
سبق

وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، لحظة احتكاك ذيل طائرة رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، بمدرج هبوط للطائرات عند مغادرته قمة غلاسكو للمناخ "كوب26" في اسكتلندا.

سافر الشيخ صباح الخالد الصباح إلى مطار بريستويك في 31 أكتوبر، وتم إنزاله في المطار، ثم نُقل إلى محادثات المناخ في غلاسكو؛ بينما كانت طائرته متجهة إلى برمنغهام.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانييل ساندر، المتحمس للطيران، البالغ من العمر 22 عامًا، من بريستويك، التقط اللحظة المحرجة للطائرة الرسمية، وهي من طراز بوينج 737- 900، عندما انزلقت على مدرج المطار أثناء مغادرتها.

وقال دانيال: "غادرت الطائرة إلى برمنغهام.. لقد ارتفعت وعادة ما تطير بزاوية معينة.. لكنها كانت شديدة الانحدار".

وأضاف: "لقد اصطدم الذيل بالمدرج.. لو كانت أكثر حدة لكان الأمر أكثر من مجرد ضربة".

وتابع قائلًا: "قد يعني ذلك أن جسم الطائرة سيتضرر؛ لذلك قد لا يتمكن من مواصلة الرحلة بأمان.. يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا للغاية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من الواضح أن الطائرة لم تتضرر في الحادث وهبطت في برمنغهام كما كان مقررًا.

10 نوفمبر 2021 - 5 ربيع الآخر 1443
10:15 AM

فيديو.. تعرض طائرة رئيس وزراء الكويت لحادث خطير

أثناء الإقلاع من مطار اسكتلندي عقب قمة المناخ

A A A
أيمن حسن - الرياض
10
37,799

وثّق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام، لحظة احتكاك ذيل طائرة رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، بمدرج هبوط للطائرات عند مغادرته قمة غلاسكو للمناخ "كوب26" في اسكتلندا.

سافر الشيخ صباح الخالد الصباح إلى مطار بريستويك في 31 أكتوبر، وتم إنزاله في المطار، ثم نُقل إلى محادثات المناخ في غلاسكو؛ بينما كانت طائرته متجهة إلى برمنغهام.

وذكرت وسائل الإعلام أن دانييل ساندر، المتحمس للطيران، البالغ من العمر 22 عامًا، من بريستويك، التقط اللحظة المحرجة للطائرة الرسمية، وهي من طراز بوينج 737- 900، عندما انزلقت على مدرج المطار أثناء مغادرتها.

وقال دانيال: "غادرت الطائرة إلى برمنغهام.. لقد ارتفعت وعادة ما تطير بزاوية معينة.. لكنها كانت شديدة الانحدار".

وأضاف: "لقد اصطدم الذيل بالمدرج.. لو كانت أكثر حدة لكان الأمر أكثر من مجرد ضربة".

وتابع قائلًا: "قد يعني ذلك أن جسم الطائرة سيتضرر؛ لذلك قد لا يتمكن من مواصلة الرحلة بأمان.. يمكن أن يكون شيئًا خطيرًا للغاية".

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن من الواضح أن الطائرة لم تتضرر في الحادث وهبطت في برمنغهام كما كان مقررًا.

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