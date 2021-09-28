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"الصحة": تسجيل 50 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 53 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية

نفذت 1.390 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1390 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت مخالفة وضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1390 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت مخالفة وضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

28 سبتمبر 2021 - 21 صفر 1443
02:45 PM

أمانة الشرقية تغلق 5 منشآت وتضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية

نفذت 1.390 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1390 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، مما أسفر عن إغلاق خمس منشآت مخالفة وضبط 74 مخالفة للتدابير الصحية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية وتكثيفها على المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية والتقيد بالأنظمة الوقائية والاشتراطات البلدية وتفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الجميع لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أية مخالفات عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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