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الجدعان: السعودية تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7 %

نتائج الربع الأول تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثاً خلال مؤتمر "يوروموني" في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

ووفق "رويترز" كانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي.. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجدعان: السعودية تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7 %
سبق

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثاً خلال مؤتمر "يوروموني" في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

ووفق "رويترز" كانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي.. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
11:04 AM

الجدعان: السعودية تتجه صوب خفض عجز الميزانية إلى 7 %

نتائج الربع الأول تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير المالية محمد الجدعان؛ اليوم، إن السعودية تتجه نحو خفض عجز ميزانيتها إلى سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وأضاف متحدثاً خلال مؤتمر "يوروموني" في الرياض، أن نتائج أداء الميزانية العامة للربع الأول من السنة تظهر تقدماً كبيراً في تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق في المملكة.

ووفق "رويترز" كانت السعودية قد توقعت أن يبلغ عجز الميزانية 195 مليار ريال (52 مليار دولار) في 2018 بما يعادل 7.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 230 مليار ريال العام الماضي.. وتعتزم الوصول إلى ميزانية بلا عجز بحلول 2023.

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