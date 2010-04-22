أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة. وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد. مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-22 أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.



وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.



مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 08:53 PM

اخر تعديل 22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442 11:23 PM

الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد





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أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.



وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.



مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.