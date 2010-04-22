أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.
الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض
قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد
أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.
أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.
الصحة: تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة مطار الرياض
قالت: حرصًا على تقديم خدمة متميزة.. نحثّ الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد
أعلنت وزارة الصحة، عن تمديد العمل بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار، 24 ساعة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: حرصًا على تقديم خدمة متميزة، تم تمديد العمل 24 ساعة بمحطة الفحص الموسع في بوابة المطار بمدينة الرياض.. نحث الجميع على الحضور وفق الموعد المحدد.
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية.