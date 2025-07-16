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أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام

حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا

أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.

أمانة الرياض الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام
سبق

أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:39 AM

أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام

حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.

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