وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.

أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-16 أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام، وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 08:39 AM

أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا





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أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،

وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.