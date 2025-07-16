أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام
حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا
أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،
وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.
أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-07-16
أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،
وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.
16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
08:39 AM
أمانة الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام
حفاظًا على نظافة الأحياء وعبر مركبات تجوب الطرقات يوميًّا
أعلنت أمانة الرياض عن رفعها ٩٧ ألف طن من النفايات خلال 7 أيام،
وقالت الأمانة عبر حسابها على تويتر: حفاظًا على نظافة أحيائنا السكنية.. #أمانة_منطقة_الرياض ترفع ٩٧ ألف طن من النفايات خلال الأيام الـ٧ الماضية، عبر مركبات نقل النفايات التي تجوب الطرقات يوميًّا لتبقى العاصمة نظيفة.