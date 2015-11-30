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"الصحة": تسجيل 232 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 393 خلال الـ24 ساعة الماضية

"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"

الجرعات الأولى قد تصل في 21 ديسمبر

أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".

فيروس كورونا الجديد

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"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"
سبق

أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:37 PM

"موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا"

الجرعات الأولى قد تصل في 21 ديسمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".

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