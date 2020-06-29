النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

تقديرا لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما في عملية معقدة أجريت بألمانيا

صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح ابنَي المواطن محمد بن جابر مدبش المسرحي، وهما: أحمد بن محمد جابر مدبش، وأنس محمد جابر مدبش، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما معاذ وعبد العزيز.

وجرت العملية المعقدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية واستغرقت زهاء عامين.


ويمنح وسام الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة، والملك عبدالعزيز لجهد معين قامت به هذه المؤسسة لتحصل على وسام الملك.

وتقدم المواطن محمد بن جابر بن محمد مدبش المسرحي بالشكر لله -عزّ وجلّ- ثم لمقام الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة لما توليه من رعاية وعناية بأبناء هذه البلاد.

وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
سبق

صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح ابنَي المواطن محمد بن جابر مدبش المسرحي، وهما: أحمد بن محمد جابر مدبش، وأنس محمد جابر مدبش، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما معاذ وعبد العزيز.

وجرت العملية المعقدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية واستغرقت زهاء عامين.


ويمنح وسام الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة، والملك عبدالعزيز لجهد معين قامت به هذه المؤسسة لتحصل على وسام الملك.

وتقدم المواطن محمد بن جابر بن محمد مدبش المسرحي بالشكر لله -عزّ وجلّ- ثم لمقام الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة لما توليه من رعاية وعناية بأبناء هذه البلاد.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
10:33 AM

منح ابنَي محمد بن جابر المسرحي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

تقديرا لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما في عملية معقدة أجريت بألمانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,116

صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح ابنَي المواطن محمد بن جابر مدبش المسرحي، وهما: أحمد بن محمد جابر مدبش، وأنس محمد جابر مدبش، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة تقديراً لمواقفهما في التبرع وإنقاذ إخوانهما معاذ وعبد العزيز.

وجرت العملية المعقدة في جمهورية ألمانيا الاتحادية واستغرقت زهاء عامين.


ويمنح وسام الملك عبدالعزيز -يرحمه الله- للجهات الرسمية أو الأشخاص أو المؤسسات، تعبيرًا عن تقدير الدولة، والملك عبدالعزيز لجهد معين قامت به هذه المؤسسة لتحصل على وسام الملك.

وتقدم المواطن محمد بن جابر بن محمد مدبش المسرحي بالشكر لله -عزّ وجلّ- ثم لمقام الملك المفدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وولي عهده الأمين، وحكومتنا الرشيدة لما توليه من رعاية وعناية بأبناء هذه البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,470
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,505
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,653

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الماضي وأوجاعه

الماضي وأوجاعه

غسان محمد عسيلان
نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

نعتز بخدمتكم.. شعارات رنانة تحت المجهر!

عبدالغني الشيخ
مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة