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"مدني الباحة" يحذر: ابتعدوا عن الأودية وتجمعات المياه

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار مصحوبة بزخات البرد

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، عقب ورود تنبيه متقدم من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع رياح سطحية نشطة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: على الجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الخروج في حالات الأمطار الغزيرة، إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
بدوره، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي جاهزية الدفاع المدني بالمنطقة وكل المحافظات؛ لتلقي أي بلاغات واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار وأضرار السيول المحتملة؛ وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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"مدني الباحة" يحذر: ابتعدوا عن الأودية وتجمعات المياه
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، عقب ورود تنبيه متقدم من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع رياح سطحية نشطة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: على الجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الخروج في حالات الأمطار الغزيرة، إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
بدوره، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي جاهزية الدفاع المدني بالمنطقة وكل المحافظات؛ لتلقي أي بلاغات واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار وأضرار السيول المحتملة؛ وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
03:40 PM

"مدني الباحة" يحذر: ابتعدوا عن الأودية وتجمعات المياه

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار مصحوبة بزخات البرد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، عقب ورود تنبيه متقدم من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد مع رياح سطحية نشطة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي: على الجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات وعدم الخروج في حالات الأمطار الغزيرة، إلا للضرورة وعدم الاقتراب من الأودية وتجمعات المياه وعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
بدوره، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي جاهزية الدفاع المدني بالمنطقة وكل المحافظات؛ لتلقي أي بلاغات واتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار وأضرار السيول المحتملة؛ وذلك بناءً على ما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية.

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