النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صحيفة "غانية": الهلال يعرض "خربين" و10 ملايين يورو لفريق تركي

قالت صحيفة "ghanasoccernet" أن الهلال السعودي يبحث ضم المهاجم الغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان لاعب طرابزون التركي .

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي تألق مع النادي التركي منذ أن قدم إليهم من ليدز الإنجليزي مطلوب أيضاً في الدوريين الإسكتلندي والإيطالي مع سيلتك ولاتسيو سيكون أقرب للهلال بسبب ضخامة العرض المادي .

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها إن الهلال سيعرض على النادي التركي ضم مهاجمهم عمر خربين، بالإضافة للمبلغ المالي لضمان موافقة النادي التركي على العرض .

الجدير بالذكر أن مصادر تلك الأخبار كافة كانت قد أوردتها الصحف التركية قبل أن تصل للصحيفة الغانية حيث تحدثوا في بادئ الأمر عن أن الأهلي هو من يريد اللاعب قبل أن تتحدث مجدداً عن أن الهلال هو من يريد اللاعب .

واعتادت الصحف التركية تسويق اللاعبين في الدوري هناك عبر ربط أسماء لاعبيها بالأندية السعودية، وهو ما ثبت كذبه في معظم الحالات التي تحدثت بها والتي كان آخرها الحديث عن رادميل فالكاو وتارة عن أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
صحيفة "غانية": الهلال يعرض "خربين" و10 ملايين يورو لفريق تركي
سبق

قالت صحيفة "ghanasoccernet" أن الهلال السعودي يبحث ضم المهاجم الغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان لاعب طرابزون التركي .

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي تألق مع النادي التركي منذ أن قدم إليهم من ليدز الإنجليزي مطلوب أيضاً في الدوريين الإسكتلندي والإيطالي مع سيلتك ولاتسيو سيكون أقرب للهلال بسبب ضخامة العرض المادي .

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها إن الهلال سيعرض على النادي التركي ضم مهاجمهم عمر خربين، بالإضافة للمبلغ المالي لضمان موافقة النادي التركي على العرض .

الجدير بالذكر أن مصادر تلك الأخبار كافة كانت قد أوردتها الصحف التركية قبل أن تصل للصحيفة الغانية حيث تحدثوا في بادئ الأمر عن أن الأهلي هو من يريد اللاعب قبل أن تتحدث مجدداً عن أن الهلال هو من يريد اللاعب .

واعتادت الصحف التركية تسويق اللاعبين في الدوري هناك عبر ربط أسماء لاعبيها بالأندية السعودية، وهو ما ثبت كذبه في معظم الحالات التي تحدثت بها والتي كان آخرها الحديث عن رادميل فالكاو وتارة عن أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي .

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
05:20 PM

صحيفة "غانية": الهلال يعرض "خربين" و10 ملايين يورو لفريق تركي

A A A
محمد السيّد - الرياض
6
1,754

قالت صحيفة "ghanasoccernet" أن الهلال السعودي يبحث ضم المهاجم الغاني صاحب الجنسية الإيطالية كاليب إيكوبان لاعب طرابزون التركي .

وقالت الصحيفة إن اللاعب الذي تألق مع النادي التركي منذ أن قدم إليهم من ليدز الإنجليزي مطلوب أيضاً في الدوريين الإسكتلندي والإيطالي مع سيلتك ولاتسيو سيكون أقرب للهلال بسبب ضخامة العرض المادي .

وقالت الصحيفة وفقاً لمصادرها إن الهلال سيعرض على النادي التركي ضم مهاجمهم عمر خربين، بالإضافة للمبلغ المالي لضمان موافقة النادي التركي على العرض .

الجدير بالذكر أن مصادر تلك الأخبار كافة كانت قد أوردتها الصحف التركية قبل أن تصل للصحيفة الغانية حيث تحدثوا في بادئ الأمر عن أن الأهلي هو من يريد اللاعب قبل أن تتحدث مجدداً عن أن الهلال هو من يريد اللاعب .

واعتادت الصحف التركية تسويق اللاعبين في الدوري هناك عبر ربط أسماء لاعبيها بالأندية السعودية، وهو ما ثبت كذبه في معظم الحالات التي تحدثت بها والتي كان آخرها الحديث عن رادميل فالكاو وتارة عن أندرسون تاليسكا والنيجيري أنطوني نواكايمي .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,283
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,704
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,721

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة