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ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).

وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

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ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).

وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:44 AM

ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع

أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: ‏مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).

وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.

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