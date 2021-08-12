ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع
أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).
وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.
ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-12
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).
وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.
12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:44 AM
ارتفاع من 2 إلى 3 درجات.. الحصيني يتوقع طقس إجازة نهاية الأسبوع
أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من عسير وجازان والباحة
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، يوميْ الجمعة 5/ 1 والسبت 6/ 1/ 1443هـ، ارتفاعًا طفيفًا في الحرارة، يتراوح من 2 إلى 3 °C، عما سجلته اليومين الماضيين.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: مُتوقع نهاية هذا الأسبوع -إن شاء الله- أمطارٌ متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من: (عسير، وجازان، والباحة، والإمارات، وعمان، واليمن).
وتابع: رياح على الساحل الغربي ووسط وشرق المملكة.