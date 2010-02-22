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الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 363052 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372530 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363052 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372530 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363052 حالة.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
01:57 PM

الإمارات: 2105 إصابات جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع حصيلة المتعافين إلى 363052 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، تسجيل 2105 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 372530 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة وفاة 15 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1140 حالة.

وأشارت إلى شفاء 3355 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 363052 حالة.

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