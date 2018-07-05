النائب العام: سنقوم بدورنا لردع المتحرشين وحماية المجتمع

أكد ‫معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب أن مجتمعنا يتسم بالأخلاق الحميدة والممارسات السلوكية السليمة.

وقال: لكن هناك من يخالف الفطرة السليمة ويمارس نوعًا من السلوك غير الأخلاقي، ومن ذلك سلوك التحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة، وبأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

‏وشدد المعجب على أن النيابة العامة ستقوم بدورها باتخاذ الإجراءات النظامية لردع مثل هؤلاء وحماية الفرد والمجتمع، وبخاصة في جرائم التحرش بالأطفال.