"تعليم الرياض": النقل المدرسي يخدم 92 ألف طالب وطالبة بالعام الجديد

يشمل العاصمة وست محافظات تابعة للمنطقة

عقدت اللجنة التنفيذية للنقل المدرسي في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، اجتماعها الثاني برئاسة مديرة خدمات الطلاب البندري القريني، وحضور مدير منطقة الرياض للنقل التعليمي في شركة تطوير، ومتعهدي النقل التعليمي رامي القصير.



وقالت القريني إن الاجتماعات المكثفة تأتي كاستعداد مبكر للعام الدراسي 1441/ 1442هـ، ومواكبة للظروف الطارئة، وتوزيع الأعمال بين الأطراف المختلفة ذات العلاقة لتحقيق التكامل الإيجابي لخدمة ميدان النقل التعليمي.



وأوضحت أن النقل التعليمي للعام المقبل سيخدم (92186) طالبا وطالبة، منهم (85216) طالبًا وطالبة في النقل العام، و(6607) طلاب وطالبات ذوي الإعاقة "غير حركي"، و(363) من ذوي الإعاقة "حركي"، يشمل الرياض وست محافظات تابعة للمنطقة.



وكانت مديرة خدمات الطلاب استعرضت في الاجتماع السابق، جهود الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال العام الماضي، والتحديات التي واجهت النقل التعليمي، وسبل معالجتها قبل انطلاقة العام الدراسي المقبل، وخطط النقل التعليمي للبنين والبنات.



وأهابت القريني بمتعهدي النقل التعليمي بالاستعداد وتنفيذ خطة النقل التعليمي، والاهتمام بالطلاب والطالبات في نقل التعليم العام وذوي الإعاقة حركي وغير حركي، مشددة على استشعار الأمانة تجاههم، وعدم التهاون في تسهيل كل ما من شأنه راحتهم ووصولهم إلى مدارسهم ومنازلهم في بيئة تعليمية آمنة.