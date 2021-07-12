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حسم 2020.. مناورة عسكرية مصرية تستعد لكل الاحتمالات بحريًّا وبريًّا وجويًّا

إصابة حقيقية لإحدى السفن وتدميرها وضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي وإغارات

من أحدث مراحل المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020"، كان تنفيذ إصابة حقيقية لإحدى السفن، وإغراقها نهائيًّا؛ فيما عُدَّ علامة بارزة بالمناورة الكبرى.

التدمير تَحقق بعد استهداف السفينة، بواسطة صاروخ (سطح- سطح) من نوع هاربون، الذي يبلغ مداه 130 كيلومترًا، أطلقته إحدى القطع البحرية.

وشهدت المناورة مشاركة القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، ونُفّذت على الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تخللتها ضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي، وإغارة للقوات الخاصة على أهداف على الشاطئ.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من حملة المروحيات من طراز "ميسترال".

وشملت التدريبات مجموعة من الضربات الجوية المركزة، من خلال طائرات، متعددة المهام؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

وشهد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، المرحلة الجديدة من المناورة بمشاركة قادة الأفرع الرئيسية.

وتعكس مناورة حسم 2020، التأهب العسكري المصري والجاهزية للردع على الحدود مع ليبيا، وتأتي بعدما شَكَّل التدخل التركي في ليبيا وضعًا لا تقبله مصر، وبات يمثل تهديدًا استراتيجيًّا لأمنها القومي؛ حيث أكدت أنها لن تتردد في حماية مصالحها بكل الأشكال.

مصر

الرئيسية/ أخبار العالم

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حسم 2020.. مناورة عسكرية مصرية تستعد لكل الاحتمالات بحريًّا وبريًّا وجويًّا
سبق

من أحدث مراحل المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020"، كان تنفيذ إصابة حقيقية لإحدى السفن، وإغراقها نهائيًّا؛ فيما عُدَّ علامة بارزة بالمناورة الكبرى.

التدمير تَحقق بعد استهداف السفينة، بواسطة صاروخ (سطح- سطح) من نوع هاربون، الذي يبلغ مداه 130 كيلومترًا، أطلقته إحدى القطع البحرية.

وشهدت المناورة مشاركة القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، ونُفّذت على الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تخللتها ضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي، وإغارة للقوات الخاصة على أهداف على الشاطئ.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من حملة المروحيات من طراز "ميسترال".

وشملت التدريبات مجموعة من الضربات الجوية المركزة، من خلال طائرات، متعددة المهام؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

وشهد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، المرحلة الجديدة من المناورة بمشاركة قادة الأفرع الرئيسية.

وتعكس مناورة حسم 2020، التأهب العسكري المصري والجاهزية للردع على الحدود مع ليبيا، وتأتي بعدما شَكَّل التدخل التركي في ليبيا وضعًا لا تقبله مصر، وبات يمثل تهديدًا استراتيجيًّا لأمنها القومي؛ حيث أكدت أنها لن تتردد في حماية مصالحها بكل الأشكال.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
09:12 AM

حسم 2020.. مناورة عسكرية مصرية تستعد لكل الاحتمالات بحريًّا وبريًّا وجويًّا

إصابة حقيقية لإحدى السفن وتدميرها وضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي وإغارات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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من أحدث مراحل المناورة العسكرية المصرية "حسم 2020"، كان تنفيذ إصابة حقيقية لإحدى السفن، وإغراقها نهائيًّا؛ فيما عُدَّ علامة بارزة بالمناورة الكبرى.

التدمير تَحقق بعد استهداف السفينة، بواسطة صاروخ (سطح- سطح) من نوع هاربون، الذي يبلغ مداه 130 كيلومترًا، أطلقته إحدى القطع البحرية.

وشهدت المناورة مشاركة القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة، ونُفّذت على الحدود في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، تخللتها ضربات جوية مكثفة وإنزال مظلي، وإغارة للقوات الخاصة على أهداف على الشاطئ.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية"، نفذت مجموعات من القوات الخاصة البحرية إغارة ناجحة على هدف ساحلي، باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من حملة المروحيات من طراز "ميسترال".

وشملت التدريبات مجموعة من الضربات الجوية المركزة، من خلال طائرات، متعددة المهام؛ وذلك تزامنًا مع تنفيذ إسقاط مظلي لتأمين رأس الشاطئ.

وشهد رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمد فريد، المرحلة الجديدة من المناورة بمشاركة قادة الأفرع الرئيسية.

وتعكس مناورة حسم 2020، التأهب العسكري المصري والجاهزية للردع على الحدود مع ليبيا، وتأتي بعدما شَكَّل التدخل التركي في ليبيا وضعًا لا تقبله مصر، وبات يمثل تهديدًا استراتيجيًّا لأمنها القومي؛ حيث أكدت أنها لن تتردد في حماية مصالحها بكل الأشكال.

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