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"تويتر" يوقف حساب "محرض قطري" انتحل اسمًا سعوديًا

ينشط في الوسوم المعادية للوطن.. و"الأحمري": البقية قادمة

أوقفت إدارة "تويتر" اليوم حساب المحرض القطري المتخفي "محمد اليحيا" الذي ظل لسنوات متخفياً تحت اسم سعودي ويدعي أنه من أبناء المملكة وحريص على مصلحة الوطن، كما يزعم، حتى تم كشفه حيث يدار الحساب من قطر كما أوضح مهتمون في هذا الشأن.

وكان الحساب وهو واحد من مئات، ينشط في الوسوم السعودية وتتسم كل مشاركاته بأنها ضد الوطن وأمنه، حيث يسعى فيها لتأليب الرأي العام ضد القيادة ويفشل دائماً نظرًا لوعي المغرد السعودي ومعرفة حقيقة وغرض تلك الحسابات المشبوهة التي تدار من الخارج.

وقال الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: أوقف تويتر اليوم حسابًا تابعًا لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلاً فيه اسم سعودي وصورة رمزية ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض.

وأضاف: هذا الحساب سعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية.

وختم "الأحمري" مبشراً أبناء الوطن ضد الحسابات المغرضة لبلادنا: "البقية قادمة".

تويتر محمد اليحيا قطر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تويتر" يوقف حساب "محرض قطري" انتحل اسمًا سعوديًا
سبق

أوقفت إدارة "تويتر" اليوم حساب المحرض القطري المتخفي "محمد اليحيا" الذي ظل لسنوات متخفياً تحت اسم سعودي ويدعي أنه من أبناء المملكة وحريص على مصلحة الوطن، كما يزعم، حتى تم كشفه حيث يدار الحساب من قطر كما أوضح مهتمون في هذا الشأن.

وكان الحساب وهو واحد من مئات، ينشط في الوسوم السعودية وتتسم كل مشاركاته بأنها ضد الوطن وأمنه، حيث يسعى فيها لتأليب الرأي العام ضد القيادة ويفشل دائماً نظرًا لوعي المغرد السعودي ومعرفة حقيقة وغرض تلك الحسابات المشبوهة التي تدار من الخارج.

وقال الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: أوقف تويتر اليوم حسابًا تابعًا لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلاً فيه اسم سعودي وصورة رمزية ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض.

وأضاف: هذا الحساب سعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية.

وختم "الأحمري" مبشراً أبناء الوطن ضد الحسابات المغرضة لبلادنا: "البقية قادمة".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
06:20 PM

"تويتر" يوقف حساب "محرض قطري" انتحل اسمًا سعوديًا

ينشط في الوسوم المعادية للوطن.. و"الأحمري": البقية قادمة

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
13
11,379

أوقفت إدارة "تويتر" اليوم حساب المحرض القطري المتخفي "محمد اليحيا" الذي ظل لسنوات متخفياً تحت اسم سعودي ويدعي أنه من أبناء المملكة وحريص على مصلحة الوطن، كما يزعم، حتى تم كشفه حيث يدار الحساب من قطر كما أوضح مهتمون في هذا الشأن.

وكان الحساب وهو واحد من مئات، ينشط في الوسوم السعودية وتتسم كل مشاركاته بأنها ضد الوطن وأمنه، حيث يسعى فيها لتأليب الرأي العام ضد القيادة ويفشل دائماً نظرًا لوعي المغرد السعودي ومعرفة حقيقة وغرض تلك الحسابات المشبوهة التي تدار من الخارج.

وقال الإعلامي السعودي عضوان الأحمري: أوقف تويتر اليوم حسابًا تابعًا لإعلامي قطري معروف ورئيس تحرير إحدى الصحف، منتحلاً فيه اسم سعودي وصورة رمزية ويدير حسابه من الدوحة وخدع به البعض.

وأضاف: هذا الحساب سعى خلال الفترة الماضية للتظاهر بخوفه على أمن الوطن واهتمامه بالاستقرار ثم ينشر مقاطع وتغريدات تحريضية.

وختم "الأحمري" مبشراً أبناء الوطن ضد الحسابات المغرضة لبلادنا: "البقية قادمة".

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