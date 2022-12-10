متحدث "التعليم": إجازة نصف العام موحدة لجميع المراحل الدراسية

قال: تبدأ بنهاية دوام الخميس ٢٤ من ربيع الآخر وفق تعميم الوزير

أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي؛ اليوم، أن إجازة نصف العام موحدة لجميع المراحل الدراسية، وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩.

وقال: نص على ذلك تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨ هـ، بشأن التقويم الدراسي التفصيلي لعام 1438-1439هـ.

جاء رد المتحدث على صورة متداولة على "تويتر" حول إجازة معلمي الصف الأول الابتدائي المكلفين وغير المكلفين.