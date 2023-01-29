قتلى وجرحى من المليشيا بغارات جوية في محافظة الجوف اليمنية

استهدفت تعزيزات للانقلابيين كانت في طريقها إلى الجبهة

لَقِيَ عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم مساء أمس؛ جراء غارات جوية شنتها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في مديرية المتون غربي محافظة الجوف اليمنية.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، أن الغارات استهدفت تعزيزات للمليشيا كانت في طريقها إلى الجبهة؛ مما أدى إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها، ومصرع وإصابة مَن كان على متنها من عناصر انقلابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف تجمّعاً للمليشيا في منطقة الغدير بجبل حام؛ مُخَلّفة قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، بالإضافة إلى تدمير مدفع مضاد للطيران عيار "23مم".