النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابة كبير مفاوضي البركسيت بـ"كورونا"

حالته جيدة وقرر الاعتكاف في منزله

أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.

ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إصابة كبير مفاوضي البركسيت بـ"كورونا"
سبق

أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
02:09 PM

إصابة كبير مفاوضي البركسيت بـ"كورونا"

حالته جيدة وقرر الاعتكاف في منزله

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,064

أعلن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي البركسيت، عن تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بارنييه في بيان له اليوم إنه اختبر إيجابيًّا، وثبتت إصابته، وأن حالته الصحية جيدة، وقرر الاعتكاف في منزله.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ألغى آخر جولة من مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ بسبب تعذر تمكّن فريقي التفاوض الأوروبي والبريطاني من الاجتماع نتيجة التدابير المتخذة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة البلجيكية أنها سجلت 309 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، وأن عدد الوفيات بلغ 21.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,914
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,798
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,001

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة