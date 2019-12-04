النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: هذه هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميًّا

لتجنب الإصابة بالسكري

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: إن كمية السكر المسموح بها يوميًّا تبلغ 25 غرامًا كحد أقصى؛ موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

ونبّهت المنظمة إلى أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، هم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويُعد مرض السكري من الأمراض الخطرة، بسبب المضاعفات الناتجة عنه؛ إذ وجدت الإحصاءات أن أكثر من 60% من أمراض القلب والشرايين مرتبطة بالسكري، وكذلك أعلى النسب لحدوث البتر، بالإضافة إلى فقدان أو ضعف البصر، الذي يعتبر من أهم المضاعفات المرتبطة بالسكري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للسكري لعام 2017، إلى أن عدد المصابين بداء السكري بلغ 600 مليون شخص، منهم نحو 83 مليونًا في منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العشرين عامًا المقبلة.

ويشكّل تشخيص الإصابة بمرض السكري في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وتشمل بعض أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا: التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالإرهاق المفرط طوال الوقت.

سكر مرض السكر

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: هذه هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميًّا
سبق

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: إن كمية السكر المسموح بها يوميًّا تبلغ 25 غرامًا كحد أقصى؛ موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

ونبّهت المنظمة إلى أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، هم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويُعد مرض السكري من الأمراض الخطرة، بسبب المضاعفات الناتجة عنه؛ إذ وجدت الإحصاءات أن أكثر من 60% من أمراض القلب والشرايين مرتبطة بالسكري، وكذلك أعلى النسب لحدوث البتر، بالإضافة إلى فقدان أو ضعف البصر، الذي يعتبر من أهم المضاعفات المرتبطة بالسكري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للسكري لعام 2017، إلى أن عدد المصابين بداء السكري بلغ 600 مليون شخص، منهم نحو 83 مليونًا في منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العشرين عامًا المقبلة.

ويشكّل تشخيص الإصابة بمرض السكري في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وتشمل بعض أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا: التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالإرهاق المفرط طوال الوقت.

04 ديسمبر 2019 - 7 ربيع الآخر 1441
09:53 AM

الصحة العالمية: هذه هي كمية السكر المسموح بتناولها يوميًّا

لتجنب الإصابة بالسكري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,716

قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء: إن كمية السكر المسموح بها يوميًّا تبلغ 25 غرامًا كحد أقصى؛ موضحة أن هذه الكمية تعادل 6 ملاعق شاي ممسوحة.

ونبّهت المنظمة إلى أن الإفراط في تناول السكر يهدد الصحة والجمال؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بالسكري والتسوس والبدانة والتجاعيد.

والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عامًا، هم الأكثر عُرضة لخطر الإصابة بداء السكري، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

ويُعد مرض السكري من الأمراض الخطرة، بسبب المضاعفات الناتجة عنه؛ إذ وجدت الإحصاءات أن أكثر من 60% من أمراض القلب والشرايين مرتبطة بالسكري، وكذلك أعلى النسب لحدوث البتر، بالإضافة إلى فقدان أو ضعف البصر، الذي يعتبر من أهم المضاعفات المرتبطة بالسكري.

وتشير إحصائيات الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للسكري لعام 2017، إلى أن عدد المصابين بداء السكري بلغ 600 مليون شخص، منهم نحو 83 مليونًا في منطقة الشرق الأوسط. ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العشرين عامًا المقبلة.

ويشكّل تشخيص الإصابة بمرض السكري في وقت مبكر أمرًا بالغ الأهمية؛ حيث يمكن أن يتجنب المرضى بعض المضاعفات الخطيرة.

وتشمل بعض أكثر أعراض مرض السكري شيوعًا: التبول أكثر من المعتاد، والشعور بالإرهاق المفرط طوال الوقت.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,885
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,224
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,614

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة