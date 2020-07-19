برشلونة يصب جام غضبه في شباك ألافيس .. و"ميسي" يواصل تحطيم الأرقام

صب برشلونة جام غضبه بعد تجريده من لقب بطل الدوري الإسباني على مضيفه ديبورتيفو ألافيس بتسجيله خماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين من أهداف فريقه الخمسة في الدقيقتين 34 و75، وأضاف الأهداف الثلاثة الباقية كل من أنسو فاتي والأوروغوياني لويس سواريز والبرتغالي نيلسون سيميدو في الدقائق 24 و44 و75 على الترتيب.

وقد تمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إضافة المزيد من الأرقام القياسية إلى سجله المبهر حيث حطم رقم أسطورة البلوغرانا السابق تشافي هرنانديز في بطولة الدوري الإسباني كأفضل صانع للأهداف في تاريخ الليغا خلال موسم واحد.

فقد رفع ميسي رصيده من صناعة الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 21 هدفًا متخطيًا تشافي الذي صنع 20 هدفًا في موسم 2008-2009.

كما أنه سجل ثنائية ليضمن إلى حد كبير لقب الهداف معززًا صدارته لترتيب الهدافين بـ25 هدفًا ليسير نحو إحراز لقب الهداف للمرة الرابعة تواليًا والسابعة في مسيرته بما أنّه أصبح متقدمًا بفارق أربعة أهداف عن لاعب ريال مدريد "بنزيمة".

وفي حال نجح ميسي في البقاء أمام بنزيمة سينفرد بالرقم القياسي بعدد المرات التي أحرز فيها لقب الهداف "بيتشيتشي" الذي يتشاركه حاليًا مع تيلمو زارا (6 مرات بقميص بلباو أعوام 1945 و1946 و1947 و1950 و1951 و1953).

وأسهم ميسي خلال مسيرته الاحترافية بـ1000 هدف (صنع 297 هدفًا وسجل 703 أهداف).

وبهذا الفوز أنهى برشلونة موسمه في الدوري برصيد 82 نقطة في المركز الثاني فيما توقف رصيد ألافيس عند 39 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".

وسيسعى ميسي ورفاقه إلى إنقاذ موسمهم الكروي بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي الكتالوني منذ عام 2015، عندما يستضيفون نابولي الإيطالي في إياب دور الـ16 من "التشامبيونزليغ" في الـ8 من أغسطس المقبل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.