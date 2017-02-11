النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غيّبهما انقلاب عن الأنظار.. الأمن يكتشف جثتين على طريق الخواجات بمكة

حادث وقع قبل العثور عليهما بنصف يوم والتحقيقات تستكمل ليتسلمهما ذويهما

عثرت دورية أمنية بالعاصمة المقدسة، أمس الاثنين، على جثتي شابين بجوار مركبتهما التي تعرضت للانقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة؛ ليتبين أن الحادث وقع قبل العثور عليهما بأكثر من نصف يوم.

وتعود تفاصيل الحادث -بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"- إلى أن شابين في العقد الثاني من عمريهما تعرّضا لحادث انقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة، يرجح أنه وقع منتصف يوم الأحد الماضي، بعد أن فقد الاتصال بهما ولم يعودا إلى منزليهما؛ حيث رمت بهما المركبة من نوع "كامري" موديل 2011، بعيدًا عن الطريق وسط غابة من الأشجار.

وأشارت المعلومات إلى أنه في صباح اليوم الثاني -وهو يوم أمس الاثنين- أثناء تأدية دورية أمنية واجبها في مسح الطريق؛ اتضح لرجال الأمن حينها وجود مركبة تعرضت للانقلاب على مسافة غير مرئية للمارة، وعند مباشرة الموقع وجد جثتي شابين بجوار المركبة، أحدهما مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه إلا بعد إيداعه ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والآخر بحوزته الهوية الوطنية.

وفتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقًا موسعًا حول معرفة أسباب الحادث إلى جانب الوصول إلى قائد المركبة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن وتسليمهما لذويهما.

ومن المقرر -بحسب ذويهما- أنهم قد يتسلمون جثتي الشابين، اليوم، بعد استكمال إجراءات التحقيق.

دورية أمنية العاصمة المقدسة جثتي شابين بجوار مركبتهما

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غيّبهما انقلاب عن الأنظار.. الأمن يكتشف جثتين على طريق الخواجات بمكة
سبق

عثرت دورية أمنية بالعاصمة المقدسة، أمس الاثنين، على جثتي شابين بجوار مركبتهما التي تعرضت للانقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة؛ ليتبين أن الحادث وقع قبل العثور عليهما بأكثر من نصف يوم.

وتعود تفاصيل الحادث -بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"- إلى أن شابين في العقد الثاني من عمريهما تعرّضا لحادث انقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة، يرجح أنه وقع منتصف يوم الأحد الماضي، بعد أن فقد الاتصال بهما ولم يعودا إلى منزليهما؛ حيث رمت بهما المركبة من نوع "كامري" موديل 2011، بعيدًا عن الطريق وسط غابة من الأشجار.

وأشارت المعلومات إلى أنه في صباح اليوم الثاني -وهو يوم أمس الاثنين- أثناء تأدية دورية أمنية واجبها في مسح الطريق؛ اتضح لرجال الأمن حينها وجود مركبة تعرضت للانقلاب على مسافة غير مرئية للمارة، وعند مباشرة الموقع وجد جثتي شابين بجوار المركبة، أحدهما مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه إلا بعد إيداعه ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والآخر بحوزته الهوية الوطنية.

وفتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقًا موسعًا حول معرفة أسباب الحادث إلى جانب الوصول إلى قائد المركبة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن وتسليمهما لذويهما.

ومن المقرر -بحسب ذويهما- أنهم قد يتسلمون جثتي الشابين، اليوم، بعد استكمال إجراءات التحقيق.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
01:06 PM

غيّبهما انقلاب عن الأنظار.. الأمن يكتشف جثتين على طريق الخواجات بمكة

حادث وقع قبل العثور عليهما بنصف يوم والتحقيقات تستكمل ليتسلمهما ذويهما

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
8,720

عثرت دورية أمنية بالعاصمة المقدسة، أمس الاثنين، على جثتي شابين بجوار مركبتهما التي تعرضت للانقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة؛ ليتبين أن الحادث وقع قبل العثور عليهما بأكثر من نصف يوم.

وتعود تفاصيل الحادث -بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"- إلى أن شابين في العقد الثاني من عمريهما تعرّضا لحادث انقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة، يرجح أنه وقع منتصف يوم الأحد الماضي، بعد أن فقد الاتصال بهما ولم يعودا إلى منزليهما؛ حيث رمت بهما المركبة من نوع "كامري" موديل 2011، بعيدًا عن الطريق وسط غابة من الأشجار.

وأشارت المعلومات إلى أنه في صباح اليوم الثاني -وهو يوم أمس الاثنين- أثناء تأدية دورية أمنية واجبها في مسح الطريق؛ اتضح لرجال الأمن حينها وجود مركبة تعرضت للانقلاب على مسافة غير مرئية للمارة، وعند مباشرة الموقع وجد جثتي شابين بجوار المركبة، أحدهما مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه إلا بعد إيداعه ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والآخر بحوزته الهوية الوطنية.

وفتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقًا موسعًا حول معرفة أسباب الحادث إلى جانب الوصول إلى قائد المركبة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن وتسليمهما لذويهما.

ومن المقرر -بحسب ذويهما- أنهم قد يتسلمون جثتي الشابين، اليوم، بعد استكمال إجراءات التحقيق.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,304
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,147
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,625

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة