غيّبهما انقلاب عن الأنظار.. الأمن يكتشف جثتين على طريق الخواجات بمكة

حادث وقع قبل العثور عليهما بنصف يوم والتحقيقات تستكمل ليتسلمهما ذويهما

عثرت دورية أمنية بالعاصمة المقدسة، أمس الاثنين، على جثتي شابين بجوار مركبتهما التي تعرضت للانقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة؛ ليتبين أن الحادث وقع قبل العثور عليهما بأكثر من نصف يوم.

وتعود تفاصيل الحادث -بحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق"- إلى أن شابين في العقد الثاني من عمريهما تعرّضا لحادث انقلاب على طريق غير المسلمين "الخواجات" بمكة المكرمة، يرجح أنه وقع منتصف يوم الأحد الماضي، بعد أن فقد الاتصال بهما ولم يعودا إلى منزليهما؛ حيث رمت بهما المركبة من نوع "كامري" موديل 2011، بعيدًا عن الطريق وسط غابة من الأشجار.

وأشارت المعلومات إلى أنه في صباح اليوم الثاني -وهو يوم أمس الاثنين- أثناء تأدية دورية أمنية واجبها في مسح الطريق؛ اتضح لرجال الأمن حينها وجود مركبة تعرضت للانقلاب على مسافة غير مرئية للمارة، وعند مباشرة الموقع وجد جثتي شابين بجوار المركبة، أحدهما مجهول الهوية لم يتم التعرف عليه إلا بعد إيداعه ثلاجة الموتى بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، والآخر بحوزته الهوية الوطنية.

وفتحت الجهات الأمنية حينها تحقيقًا موسعًا حول معرفة أسباب الحادث إلى جانب الوصول إلى قائد المركبة؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات الدفن وتسليمهما لذويهما.

ومن المقرر -بحسب ذويهما- أنهم قد يتسلمون جثتي الشابين، اليوم، بعد استكمال إجراءات التحقيق.