أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا
قال: "الرياض 6 درجات".. غيوم على جنوب غربها وفي المناطق الجنوبية
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.
وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".
أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-23
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.
وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".
23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
08:51 AM
أجواء باردة تسود المملكة.. "الحصيني": حرارةٌ تحت الصفر واعتدالٌ هنا
قال: "الرياض 6 درجات".. غيوم على جنوب غربها وفي المناطق الجنوبية
قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني: الأجواء عند فجر اليوم الأحد وحتى السابعة صباحًا، حلت باردة إلى باردة جدًّا على معظم المملكة؛ عدا مكة فتميل للبرودة.
وتابع "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": "جازان أجواء معتدلة (23)، وعرعر درجتان تحت الصفر، والرياض (6)، وغيوم على جنوب غرب منطقة الرياض وعلى المناطق الجنوبية".