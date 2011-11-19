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حفر الباطن.. جراحة دقيقة تعيد الحركة لشاب تعرّض لحادث مروري

أدى إلى فقدانه القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم

نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لشاب تعرّض لحادث مروري مروّع، أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في العمود الفقري وتهتك في الأعصاب أفقده القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن المصاب أجريت له عملية طارئة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري؛ حيث استغرقت العملية أربع ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث لوحظ التحسن على المريض في حركة الأطراف المشلولة، مع التحكم في الإخراج خلال الأسابيع الأولى من العملية.

ويخضع المريض حالياً لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي مكثف، سيمكّنه -بإذن الله- من استعادة الحركة والإحساس والتحكم الإرادي بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حفر الباطن.. جراحة دقيقة تعيد الحركة لشاب تعرّض لحادث مروري
سبق

نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لشاب تعرّض لحادث مروري مروّع، أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في العمود الفقري وتهتك في الأعصاب أفقده القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن المصاب أجريت له عملية طارئة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري؛ حيث استغرقت العملية أربع ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث لوحظ التحسن على المريض في حركة الأطراف المشلولة، مع التحكم في الإخراج خلال الأسابيع الأولى من العملية.

ويخضع المريض حالياً لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي مكثف، سيمكّنه -بإذن الله- من استعادة الحركة والإحساس والتحكم الإرادي بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

19 نوفمبر 2018 - 11 ربيع الأول 1440
09:50 AM

حفر الباطن.. جراحة دقيقة تعيد الحركة لشاب تعرّض لحادث مروري

أدى إلى فقدانه القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حفر الباطن
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نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في إعادة الحركة إلى الأطراف السفلية لشاب تعرّض لحادث مروري مروّع، أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة في العمود الفقري وتهتك في الأعصاب أفقده القدرة على المشي والإحساس بالنصف السفلي للجسم.

وأوضحت "صحة حفر الباطن" أن المصاب أجريت له عملية طارئة لإزالة الضغط عن الحبل الشوكي، وتثبيت العمود الفقري؛ حيث استغرقت العملية أربع ساعات وتكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث لوحظ التحسن على المريض في حركة الأطراف المشلولة، مع التحكم في الإخراج خلال الأسابيع الأولى من العملية.

ويخضع المريض حالياً لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي مكثف، سيمكّنه -بإذن الله- من استعادة الحركة والإحساس والتحكم الإرادي بشكل كامل.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها "الصحة" لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020؛ وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

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