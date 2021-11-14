أقرت اللجنة التنفيذية بهيئة الصحفيين السعوديين وضمن الخطوات التي أنجزتها لتقديم خدماتها للإعلام والإعلاميين في مناطق المملكة، وبعد استكمال الضوابط لقيام فرع للهيئة في منطقة عسير؛ تعيين الزميل مرعي ناصر عسيري مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة عسير. وبهذه المناسبة بارك خالد المالك، باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، للزميل عسيري هذه الثقة ولجميع الزملاء الذين تم إقرار تعيينهم لإدارة الفروع الأخرى في مناطق المملكة.

"عسيري" مديرًا لـ"الصحفيين السعوديين" بعسير صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-14 أقرت اللجنة التنفيذية بهيئة الصحفيين السعوديين وضمن الخطوات التي أنجزتها لتقديم خدماتها للإعلام والإعلاميين في مناطق المملكة، وبعد استكمال الضوابط لقيام فرع للهيئة في منطقة عسير؛ تعيين الزميل مرعي ناصر عسيري مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة عسير.



وبهذه المناسبة بارك خالد المالك، باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، للزميل عسيري هذه الثقة ولجميع الزملاء الذين تم إقرار تعيينهم لإدارة الفروع الأخرى في مناطق المملكة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443 04:32 PM

"عسيري" مديرًا لـ"الصحفيين السعوديين" بعسير بعد استكمال الضوابط لقيام فرع للهيئة في المنطقة





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أقرت اللجنة التنفيذية بهيئة الصحفيين السعوديين وضمن الخطوات التي أنجزتها لتقديم خدماتها للإعلام والإعلاميين في مناطق المملكة، وبعد استكمال الضوابط لقيام فرع للهيئة في منطقة عسير؛ تعيين الزميل مرعي ناصر عسيري مديرًا لفرع الهيئة بمنطقة عسير.



وبهذه المناسبة بارك خالد المالك، باسمه وباسم زملائه أعضاء مجلس إدارة الهيئة، للزميل عسيري هذه الثقة ولجميع الزملاء الذين تم إقرار تعيينهم لإدارة الفروع الأخرى في مناطق المملكة.