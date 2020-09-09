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6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وخليص، وتبدأ الحالة الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

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6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وخليص، وتبدأ الحالة الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
01:33 AM

6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الأربعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة ونجران.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل، وتبدأ الساعة الـ11.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة جازان ذكرت الأرصاد أنها تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وكذلك أصدرت الهيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية وسيول. وتشمل الحالة أضم والطائف وميسان، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات والكامل وخليص، وتبدأ الحالة الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

ونبّهت الأرصاد منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العيص وبدر ووادي الفرع، وتبدأ الساعة الـ13.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.

وتشهد منطقة نجران أيضًا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران، وتبدأ الساعة الـ12.00 ظهر الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.

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