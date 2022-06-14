لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.