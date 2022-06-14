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لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
02:24 PM

لبنان تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ارتفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 4 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1446 حالة، في حين لم تسجل أي حالة وفاة جديدة واستقر العدد التراكمي للوفيات على 32 حالة.

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