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"يوتيوب" يزيل دقة 720p من تصنيفات عرض الفيديوهات

أكدت أن أي شيء أدنى من ذلك ستعتبره دقة عادية أو تقليدية قياسية

قرر موقع اليوتيوب إزالة دقة 720p من فئة تصنيف الدقة العالية HD خلال عرض الفيديوهات، وذلك ضمن سلسلة تعديلات نفذها "مؤخراً".

وكان "يوتيوب" سابقاً ووفقاً للمعايير الدولية يصنف دقة الـ360 بكسل والـ480 بكسل على أنها دقة عرض قياسية، وأن دقة عرض 720 بكسل أو أعلى ضمن تصنيف "عالية الدقة" HD.

أما الآن فقد أصبحت دقة 1080p أو أعلى هي ما ينصفها "يوتيوب" ضمن نطاق الدقة العالية Full HD أو UHD خلال عرضه للفيديوهات، وأن وأي شيء أدنى من ذلك سيعتبره "يوتيوب" دقة عرض عادية أو تقليدية قياسية.

وكانت "يوتيوب" قد أطلقت إصدارات محلية في أكثر من 100 بلد، وهناك أكثر من ملياري مستخدم يسجّلون دخولهم كل شهر، ويشاهدون كل يوم ما يزيد على مليار ساعة من الفيديوهات، ويسجّلون مليارات المشاهدات، كما أن أكثر من 70% من وقت مشاهَدة "يوتيوب" مصدره أجهزة الجوال، ويمكنك تصفّح "يوتيوب" بـ80 لغة مختلفة.

اليوتيوب الدقة العالية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"يوتيوب" يزيل دقة 720p من تصنيفات عرض الفيديوهات
سبق

قرر موقع اليوتيوب إزالة دقة 720p من فئة تصنيف الدقة العالية HD خلال عرض الفيديوهات، وذلك ضمن سلسلة تعديلات نفذها "مؤخراً".

وكان "يوتيوب" سابقاً ووفقاً للمعايير الدولية يصنف دقة الـ360 بكسل والـ480 بكسل على أنها دقة عرض قياسية، وأن دقة عرض 720 بكسل أو أعلى ضمن تصنيف "عالية الدقة" HD.

أما الآن فقد أصبحت دقة 1080p أو أعلى هي ما ينصفها "يوتيوب" ضمن نطاق الدقة العالية Full HD أو UHD خلال عرضه للفيديوهات، وأن وأي شيء أدنى من ذلك سيعتبره "يوتيوب" دقة عرض عادية أو تقليدية قياسية.

وكانت "يوتيوب" قد أطلقت إصدارات محلية في أكثر من 100 بلد، وهناك أكثر من ملياري مستخدم يسجّلون دخولهم كل شهر، ويشاهدون كل يوم ما يزيد على مليار ساعة من الفيديوهات، ويسجّلون مليارات المشاهدات، كما أن أكثر من 70% من وقت مشاهَدة "يوتيوب" مصدره أجهزة الجوال، ويمكنك تصفّح "يوتيوب" بـ80 لغة مختلفة.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:33 PM

"يوتيوب" يزيل دقة 720p من تصنيفات عرض الفيديوهات

أكدت أن أي شيء أدنى من ذلك ستعتبره دقة عادية أو تقليدية قياسية

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
1
2,001

قرر موقع اليوتيوب إزالة دقة 720p من فئة تصنيف الدقة العالية HD خلال عرض الفيديوهات، وذلك ضمن سلسلة تعديلات نفذها "مؤخراً".

وكان "يوتيوب" سابقاً ووفقاً للمعايير الدولية يصنف دقة الـ360 بكسل والـ480 بكسل على أنها دقة عرض قياسية، وأن دقة عرض 720 بكسل أو أعلى ضمن تصنيف "عالية الدقة" HD.

أما الآن فقد أصبحت دقة 1080p أو أعلى هي ما ينصفها "يوتيوب" ضمن نطاق الدقة العالية Full HD أو UHD خلال عرضه للفيديوهات، وأن وأي شيء أدنى من ذلك سيعتبره "يوتيوب" دقة عرض عادية أو تقليدية قياسية.

وكانت "يوتيوب" قد أطلقت إصدارات محلية في أكثر من 100 بلد، وهناك أكثر من ملياري مستخدم يسجّلون دخولهم كل شهر، ويشاهدون كل يوم ما يزيد على مليار ساعة من الفيديوهات، ويسجّلون مليارات المشاهدات، كما أن أكثر من 70% من وقت مشاهَدة "يوتيوب" مصدره أجهزة الجوال، ويمكنك تصفّح "يوتيوب" بـ80 لغة مختلفة.

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