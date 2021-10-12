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مصادر: إخلاء مدرستَيْن في المدينة المنورة تديرهما وافدات مخالفات

تسليم الطلاب والطالبات لذويهم وتسليم المعلمات إلى الجهات المختصة

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المعنية أخلت مدرستَيْن هذا اليوم في المدينة المنورة؛ تديرهما وافدات مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، فيما تم تسليم الطلاب والطالبات لذويهم، وتسليم المعلمات إلى الجهات المختصة.

وبيَّنت المصادر أن الجهات المعنية سلَّمت ٤٠٠ طالب وطالبة لذويهم أثناء الإخلاء، وسط إجراءات احترازية قامت بها تلك الجهات أثناء عملية الإخلاء.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات، قامت بها الجهات المعنية في المدينة المنورة.

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مصادر: إخلاء مدرستَيْن في المدينة المنورة تديرهما وافدات مخالفات
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المعنية أخلت مدرستَيْن هذا اليوم في المدينة المنورة؛ تديرهما وافدات مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، فيما تم تسليم الطلاب والطالبات لذويهم، وتسليم المعلمات إلى الجهات المختصة.

وبيَّنت المصادر أن الجهات المعنية سلَّمت ٤٠٠ طالب وطالبة لذويهم أثناء الإخلاء، وسط إجراءات احترازية قامت بها تلك الجهات أثناء عملية الإخلاء.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات، قامت بها الجهات المعنية في المدينة المنورة.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
09:56 PM

مصادر: إخلاء مدرستَيْن في المدينة المنورة تديرهما وافدات مخالفات

تسليم الطلاب والطالبات لذويهم وتسليم المعلمات إلى الجهات المختصة

تعبيرية
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خالد الشاماني - المدينة المنورة
6
4,760

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات المعنية أخلت مدرستَيْن هذا اليوم في المدينة المنورة؛ تديرهما وافدات مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل، فيما تم تسليم الطلاب والطالبات لذويهم، وتسليم المعلمات إلى الجهات المختصة.

وبيَّنت المصادر أن الجهات المعنية سلَّمت ٤٠٠ طالب وطالبة لذويهم أثناء الإخلاء، وسط إجراءات احترازية قامت بها تلك الجهات أثناء عملية الإخلاء.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن سلسلة إنجازات، قامت بها الجهات المعنية في المدينة المنورة.

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