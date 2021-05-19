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إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل"

صفارات الإنذار دوّت شرقي حيفا

ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في اتجاه "إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وبيّنت المصادر أن الصواريخ أُطلقت من قرب بلدة صديقين في منطقة مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في منطقة الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا في "إسرائيل".

الصواريخ إسرائيل

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إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل"
سبق

ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في اتجاه "إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وبيّنت المصادر أن الصواريخ أُطلقت من قرب بلدة صديقين في منطقة مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في منطقة الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا في "إسرائيل".

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
05:51 PM

إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان على "إسرائيل"

صفارات الإنذار دوّت شرقي حيفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,713

ذكرت مصادر أمنية لبنانية، أن أربعة صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان في اتجاه "إسرائيل"، اليوم الأربعاء.

وبيّنت المصادر أن الصواريخ أُطلقت من قرب بلدة صديقين في منطقة مدينة صور الساحلية الجنوبية في لبنان، وفقاً لـ"رويترز".

ودوّت صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ في منطقة الجليل الأسفل شرقي مدينة حيفا في "إسرائيل".

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