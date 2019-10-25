"الخطوط الهندية" تعلن استئناف رحلاتها إلى السعودية نهاية أكتوبر الجاري

من عدة مدن هندية إلى الرياض وجدة والدمام.. وضغط كبير على الحجوزات

أعلنت الخطوط الجوية الهندية أنها ستستأنف خدمات الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقالت في بيان لها إنها ستبدأ الرحلات من عدة مدن هندية اعتباراً من يوم 31 أكتوبر الجاري إلى الرياض وجدة والدمام.

وأشارت إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة على حجوزات التذاكر من وإلى السعودية بدءاً من 31 أكتوبر حتى 26 مارس من العام المقبل.