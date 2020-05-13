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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 9 مدن دولية

بينها لندن وفرانكفورت وشيكاغو وسيدني

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم (الأربعاء)، استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن اعتبارا من 21 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته "رويترز" أنها ستوفر رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

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"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 9 مدن دولية
سبق

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم (الأربعاء)، استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن اعتبارا من 21 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته "رويترز" أنها ستوفر رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
02:32 PM

"طيران الإمارات" تستأنف رحلاتها إلى 9 مدن دولية

بينها لندن وفرانكفورت وشيكاغو وسيدني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم (الأربعاء)، استئناف رحلات مجدولة من دبي إلى لندن هيثرو، وفرانكفورت، وباريس، وميلانو، ومدريد، وشيكاغو، وتورنتو، وسيدني، وملبورن اعتبارا من 21 مايو الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان أوردته "رويترز" أنها ستوفر رحلات ربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

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