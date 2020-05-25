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القصيم.. خطة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات العلاجية للمستفيدين خلال جائحة كورونا

تطبق في جميع مستشفيات المنطقة

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع أن التجمع الصحي يعمل على خطة شاملة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية الاستشارية في جميع مستشفيات المنطقة، مع الالتزام بجميع سياسات مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورفع الرئيس التنفيذي خلال لقائه عن بُعد اليوم، بمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لافتاً الانتباه إلى أن التجمع الصحي من خلال الإدارات الطبية المساندة والمستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات التي تكفل توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بشكل آمن خلال جائحة كورونا بحسب تعليمات وسياسات مكافحة العدوى.
وبين الدكتور سلطان الشائع، أن جميع المستشفيات بالمنطقة، بذلت جهودًا كبيرة خلال جائحة كورونا والتصدي للجائحة سواء داخل المستشفيات أو على الصعيد المجتمعي كان لها الأثر الكبير على رفع نسبة الوعي والحد من انتشار هذا الوباء، داعياً إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
يذكر أن التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أطلق 85 مبادرة خلال جائحة فيروس كورونا لتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، ومنع انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القصيم.. خطة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات العلاجية للمستفيدين خلال جائحة كورونا
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع أن التجمع الصحي يعمل على خطة شاملة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية الاستشارية في جميع مستشفيات المنطقة، مع الالتزام بجميع سياسات مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورفع الرئيس التنفيذي خلال لقائه عن بُعد اليوم، بمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لافتاً الانتباه إلى أن التجمع الصحي من خلال الإدارات الطبية المساندة والمستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات التي تكفل توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بشكل آمن خلال جائحة كورونا بحسب تعليمات وسياسات مكافحة العدوى.
وبين الدكتور سلطان الشائع، أن جميع المستشفيات بالمنطقة، بذلت جهودًا كبيرة خلال جائحة كورونا والتصدي للجائحة سواء داخل المستشفيات أو على الصعيد المجتمعي كان لها الأثر الكبير على رفع نسبة الوعي والحد من انتشار هذا الوباء، داعياً إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
يذكر أن التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أطلق 85 مبادرة خلال جائحة فيروس كورونا لتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، ومنع انتشاره.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:17 PM

القصيم.. خطة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات العلاجية للمستفيدين خلال جائحة كورونا

تطبق في جميع مستشفيات المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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أكد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بمنطقة القصيم الدكتور سلطان بن سعود الشائع أن التجمع الصحي يعمل على خطة شاملة للرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية الاستشارية في جميع مستشفيات المنطقة، مع الالتزام بجميع سياسات مكافحة العدوى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ورفع الرئيس التنفيذي خلال لقائه عن بُعد اليوم، بمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لافتاً الانتباه إلى أن التجمع الصحي من خلال الإدارات الطبية المساندة والمستشفيات اتخذ العديد من الإجراءات التي تكفل توفير الخدمات الطبية للمستفيدين بشكل آمن خلال جائحة كورونا بحسب تعليمات وسياسات مكافحة العدوى.
وبين الدكتور سلطان الشائع، أن جميع المستشفيات بالمنطقة، بذلت جهودًا كبيرة خلال جائحة كورونا والتصدي للجائحة سواء داخل المستشفيات أو على الصعيد المجتمعي كان لها الأثر الكبير على رفع نسبة الوعي والحد من انتشار هذا الوباء، داعياً إلى مواصلة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
يذكر أن التجمع الصحي بمنطقة القصيم، أطلق 85 مبادرة خلال جائحة فيروس كورونا لتوفير الخدمات الصحية للمرضى والمستفيدين في منازلهم، دون الحضور للمنشآت الصحية، وذلك تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها التجمع الصحي؛ للوقاية من فيروس (كورونا) الجديد، ومنع انتشاره.

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