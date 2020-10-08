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اختفت أشياء باهظة الثمن.. كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة

سرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع اللاعب

تفاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، الخميس.
وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقاً بالحادثة لوكالة فرانس برس أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الأربعاء" من دون تقديم أي معلومات إضافية.
واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه، وباشرت في مطاردته، الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحاً أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.
وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى، حيث يقيم العديد من أفراد عائلته، ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".
وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن، وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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اختفت أشياء باهظة الثمن.. كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة
سبق

تفاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، الخميس.
وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقاً بالحادثة لوكالة فرانس برس أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الأربعاء" من دون تقديم أي معلومات إضافية.
واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه، وباشرت في مطاردته، الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحاً أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.
وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى، حيث يقيم العديد من أفراد عائلته، ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".
وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن، وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:00 PM

اختفت أشياء باهظة الثمن.. كريستيانو رونالدو يتعرض للسرقة

سرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع اللاعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مدينة فونشال في جزيرة ماديرا للسطو، وفق ما أفادت الشرطة المحلية، الخميس.
وأشار متحدث باسم شرطة الأمن العام التي فتحت تحقيقاً بالحادثة لوكالة فرانس برس أنه "تم السطو على شقة كريستيانو رونالدو صباح الأربعاء" من دون تقديم أي معلومات إضافية.
واستغل المشتبه به الذي تمكنت الشرطة من التعرف عليه، وباشرت في مطاردته، الخميس، باب المرآب الذي كان مفتوحاً أثناء عملية الصيانة، لاقتحام المبنى، وفق ما أفادت صحيفة "دياريو دي نوتيسياس" الصادرة في ماديرا.
وتقع شقة مهاجم يوفنتوس الإيطالي في الطابق العلوي من المبنى، حيث يقيم العديد من أفراد عائلته، ومكث رونالدو وعائلته فيها لعدة أسابيع في مارس الماضي، بعد اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق "السيدة العجوز".
وسرق اللص قميص يوفنتوس الذي يحمل توقيع قائد المنتخب البرتغالي، وتقدر قيمته بنحو 200 يورو وبعض الأشياء غير باهظة الثمن، وذكرت الصحيفة اليومية المحلية أن الشرطة تمكنت من التعرف على المشتبه به بفضل الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة.

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