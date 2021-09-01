أمير جازان بالنيابة: سعدت بإبداع شبابنا بعد توطين التقنية بالجامعة

اطلع على عدد التقنيات المتقدّمة في مركز المعلومات والأمن السيبراني

أكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، عن سعادته بتمكين الطاقات الشابة، وقال: "سعدت بما شاهدته في جامعة جازان اليوم من توطين للتقنية وتمكين لشباب وشابات الوطن بالاعتماد عليهم في إدارة وتشغيل مركز المعلومات والأمن السيبراني، وإبداعهم؛ وهو ما يترجم دعم القيادة العظيمة حفظها الله، وتوجيهات ودعم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله بدعم الكوادر الوطنية".

واستمع خلال قيامه بجولة تفقدية في مركز المعلومات والأمن السيبراني بجامعة جازان، لشرح مفصل من رئيس الجامعة الدكتور مرعي القحطاني والقائمين على المركز عن المهام والواجبات المناطة به في الحفاظ على أمن البيانات والمعلومات بالجامعة، كواحدة من منظومة القطاعات والجهات الحكومية والخدمية، التي تعمل وفق خطة عمل موحدة تضمن أمن وسلامة المنشآت الوطنية في هذا المجال، الذي تقوم عليه كوادر وطنية مؤهلة من شباب وشابات الوطن، تعمل في إدارة وتشغيل الأنظمة الإلكترونية وتوطين التقنية؛ تحقيقًا لمستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.

كما اطلع الأمير محمد بن عبدالعزيز على مركز تقنية المعلومات وما يحتويه من تقنيات متقدمة تدار بكوادر وطنية مؤهلة، بالإضافة لمركز الأمن الإلكتروني الذي يوفر نظام حماية ورصد لكافة قطاعات الجامعة في محافظات المنطقة، مؤكدًا أهمية عمل المركز، والجهود التي يبذلها القائمون عليه بالجامعة.