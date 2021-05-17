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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات المدينة وحائل والجنوبية الغربية

رياح مثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة على الرياض والقصيم والحدود الشمالية

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات المدينة وحائل والجنوبية الغربية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
08:14 AM

"الأرصاد": غيوم وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات المدينة وحائل والجنوبية الغربية

رياح مثيرة للأتربة والغبار وسماء غائمة على الرياض والقصيم والحدود الشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,571

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً مع فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة ومنطقة حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وسماءً غائمة جزئياً على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية بسرعة 18 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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