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أعلى حصيلة في العالم.. "رويترز": "كورونا" حصد أرواح أكثر من 20 ألف أمريكي

إيطاليا سجلت ثاني أكبر عدد بـ19.468 وفاة

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة، اليوم (السبت)، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم على الرغم من أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عددٍ من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن من جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميًا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف إذا جرى بعد 30 يومًا رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى حصيلة في العالم.. "رويترز": "كورونا" حصد أرواح أكثر من 20 ألف أمريكي
سبق

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة، اليوم (السبت)، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم على الرغم من أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عددٍ من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن من جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميًا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف إذا جرى بعد 30 يومًا رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:52 PM

أعلى حصيلة في العالم.. "رويترز": "كورونا" حصد أرواح أكثر من 20 ألف أمريكي

إيطاليا سجلت ثاني أكبر عدد بـ19.468 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 20 ألف حالة، اليوم (السبت)، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في العالم على الرغم من أن هناك دلائل على أن الوباء ربما يقترب من ذروته.

وسجلت إيطاليا ثاني أكبر عددٍ من الوفيات وبلغ 19468 وجاءت إسبانيا في المركز الثالث عند 16353 حالة.

وشهدت الولايات المتحدة أعلى معدل وفيات لها حتى الآن من جراء العدوى، وذلك بتسجيل ما يقرب من ألفي حالة يوميًا على مدى الأيام الأربعة الأخيرة على التوالي.

وحذر خبراء الصحة العامة من أن العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة قد يصل إلى 200 ألف خلال الصيف إذا جرى بعد 30 يومًا رفع القيود غير المسبوقة بالبقاء في المنزل والتي أغلقت الشركات وأبقت معظم الأمريكيين داخل منازلهم.

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