واشنطن تدعم وكالة الطاقة الذرية بـ5 ملايين دولار لمكافحة "كورونا"
"بومبيو" قال: سنهزم الفيروس وسنساعد الآخرين على احتوائه
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة خصّصت 5 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار "بومبيو" عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المبلغ من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على مواجهة فيروس كورونا، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال الوزير الأمريكي: "سنهزم هذا الفيروس في بلدنا، وسنقوم بدورنا لمساعدة الآخرين على احتواء الوباء في بلدانهم".
وزير الحارجية الأمريكي
مايك بومبيو
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيروس كورونا الجديد
واشنطن تدعم وكالة الطاقة الذرية بـ5 ملايين دولار لمكافحة "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-03-24
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة خصّصت 5 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار "بومبيو" عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المبلغ من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على مواجهة فيروس كورونا، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال الوزير الأمريكي: "سنهزم هذا الفيروس في بلدنا، وسنقوم بدورنا لمساعدة الآخرين على احتواء الوباء في بلدانهم".
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
08:55 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:18 PM
واشنطن تدعم وكالة الطاقة الذرية بـ5 ملايين دولار لمكافحة "كورونا"
"بومبيو" قال: سنهزم الفيروس وسنساعد الآخرين على احتوائه
ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة خصّصت 5 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار "بومبيو" عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المبلغ من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على مواجهة فيروس كورونا، وفقاً لـ"سبوتنيك".
وقال الوزير الأمريكي: "سنهزم هذا الفيروس في بلدنا، وسنقوم بدورنا لمساعدة الآخرين على احتواء الوباء في بلدانهم".