واشنطن تدعم وكالة الطاقة الذرية بـ5 ملايين دولار لمكافحة "كورونا"

"بومبيو" قال: سنهزم الفيروس وسنساعد الآخرين على احتوائه

ذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم (الثلاثاء)، أن الولايات المتحدة خصّصت 5 ملايين دولار للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار "بومبيو" عبر حسابه على "تويتر"، إلى أن المبلغ من أجل مساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على مواجهة فيروس كورونا، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وقال الوزير الأمريكي: "سنهزم هذا الفيروس في بلدنا، وسنقوم بدورنا لمساعدة الآخرين على احتواء الوباء في بلدانهم".