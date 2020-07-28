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الإمارات.. حفل زفاف وواجب عزاء ينتهيان بإصابة 47 فرداً بكورونا

الحمادي: المصابون شاركوا في المناسبتين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات إصابة 47 فرداً من 5 عائلات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن حضر بعضهم حفل زفاف، وشارك البعض الآخر في واجب عزاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عمر الحمادي؛ إن المصابين شاركوا في المناسبتين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.

وحذّر الحمادي؛ من استمرار رصد عديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواء من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، التي لا تتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ووفق صحيفة "البيان" أكد الحمادي؛ أن الإمارات تتصدّر دول العالم في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف عن كورونا بالنسبة لعدد السكان، مشيراً إلى إجراء 47 ألفاً و299 فحصاً جديداً، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59 ألفاً و177 حالة، فيما لا يزال 6 آلاف و322 مريضاً يتلقون العلاج.

وتم تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 52 ألفاً و510 حالات، إضافة إلى الإعلان عن حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 345 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. حفل زفاف وواجب عزاء ينتهيان بإصابة 47 فرداً بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في الإمارات إصابة 47 فرداً من 5 عائلات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن حضر بعضهم حفل زفاف، وشارك البعض الآخر في واجب عزاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عمر الحمادي؛ إن المصابين شاركوا في المناسبتين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.

وحذّر الحمادي؛ من استمرار رصد عديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواء من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، التي لا تتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ووفق صحيفة "البيان" أكد الحمادي؛ أن الإمارات تتصدّر دول العالم في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف عن كورونا بالنسبة لعدد السكان، مشيراً إلى إجراء 47 ألفاً و299 فحصاً جديداً، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59 ألفاً و177 حالة، فيما لا يزال 6 آلاف و322 مريضاً يتلقون العلاج.

وتم تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 52 ألفاً و510 حالات، إضافة إلى الإعلان عن حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 345 حالة.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:48 AM

الإمارات.. حفل زفاف وواجب عزاء ينتهيان بإصابة 47 فرداً بكورونا

الحمادي: المصابون شاركوا في المناسبتين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في الإمارات إصابة 47 فرداً من 5 عائلات بفيروس كورونا المستجد، بعد أن حضر بعضهم حفل زفاف، وشارك البعض الآخر في واجب عزاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور عمر الحمادي؛ إن المصابين شاركوا في المناسبتين دون مراعاة للتباعد الاجتماعي أو أخذ الإجراءات الوقائية.

وحذّر الحمادي؛ من استمرار رصد عديد من حالات الإصابة لأفراد من عائلة واحدة، سواء من مواطنين أو مقيمين، نتيجة عدم الالتزام وإقامة التجمعات والاحتفالات الخاصة، التي لا تتم فيها مراعاة التباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

ووفق صحيفة "البيان" أكد الحمادي؛ أن الإمارات تتصدّر دول العالم في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف عن كورونا بالنسبة لعدد السكان، مشيراً إلى إجراء 47 ألفاً و299 فحصاً جديداً، والكشف عن 264 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 59 ألفاً و177 حالة، فيما لا يزال 6 آلاف و322 مريضاً يتلقون العلاج.

وتم تسجيل 328 حالة شفاء جديدة من المرض، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 52 ألفاً و510 حالات، إضافة إلى الإعلان عن حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 345 حالة.

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