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في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا

إدارة الساحات توالي مهام إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن

يتابع ٢٩ موظفًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهيل دخول المعتمرين والمصلين يوم الجمعة، ويؤدون دورهم من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر مدير إدارة الساحات أحمد العتيبي، أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات.

وأفاد "العتيبي" أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذا الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نِقَاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين إدارات الرئاسة، حيث يتم تفعيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحشود والتفويج، من خلال تحديد المسارات الرئيسية داخل ساحات المسجد الحرام التي تساعد على عدم الجلوس فيها، والبالغ عددها أكثر من ١٥ مساراً، و٢٠ مدخلاً، وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين فيها؛ لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المعتمرين والمصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا
سبق

يتابع ٢٩ موظفًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهيل دخول المعتمرين والمصلين يوم الجمعة، ويؤدون دورهم من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر مدير إدارة الساحات أحمد العتيبي، أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات.

وأفاد "العتيبي" أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذا الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نِقَاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين إدارات الرئاسة، حيث يتم تفعيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحشود والتفويج، من خلال تحديد المسارات الرئيسية داخل ساحات المسجد الحرام التي تساعد على عدم الجلوس فيها، والبالغ عددها أكثر من ١٥ مساراً، و٢٠ مدخلاً، وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين فيها؛ لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المعتمرين والمصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:18 PM

في الحرم.. تنظيم دخول المعتمرين والمصلين عبر "١٥" مسارًا

إدارة الساحات توالي مهام إرشاد التائهين ومساعدة كبار السن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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يتابع ٢٩ موظفًا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تسهيل دخول المعتمرين والمصلين يوم الجمعة، ويؤدون دورهم من خلال توجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم، ومعالجة الملاحظات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر مدير إدارة الساحات أحمد العتيبي، أن جهود إدارته تتضاعف خلال يوم الجمعة، عبر إرشاد التائهين، ومساعدة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والحرص على الحد من الافتراش، ومنع وضع الأمتعة داخل الساحات.

وأفاد "العتيبي" أن الإدارة تعمل على تسهيل وصول المصلين إلى داخل المسجد الحرام، بحيث يصل الجميع إلى أروقة المسجد وتوسعاته بكل يسر وسهولة، ويتطلب هذا الأمر إخلاء الممرات، وعدم السماح لأحد بالجلوس فيها والتسبب في إغلاقها، وكذلك يتم توجيه المعتمرين إلى نِقَاط الفرز الخاصة بهم، وتمكين الفرق الإسعافية من الوصول إلى الحالات المرضية التي تحتاج إلى تدخل سريع.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا بين إدارات الرئاسة، حيث يتم تفعيل ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحشود والتفويج، من خلال تحديد المسارات الرئيسية داخل ساحات المسجد الحرام التي تساعد على عدم الجلوس فيها، والبالغ عددها أكثر من ١٥ مساراً، و٢٠ مدخلاً، وتكثيف أعداد المشرفين والمراقبين فيها؛ لضمان خلوها من كل ما يعوق حركة المعتمرين والمصلين أثناء دخولهم إلى المسجد الحرام وخروجهم منه.

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